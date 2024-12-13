Creador de Vídeos de Portavoces: Crea Vídeos con AI Fácilmente

Un vídeo explicativo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, con visuales limpios y modernos y una voz en off clara y autoritaria. Este vídeo debe utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para mostrar un nuevo servicio.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los profesionales del marketing pueden desarrollar un vídeo de presentación de ventas dinámico de 45 segundos, incorporando visuales atractivos y enérgicos con música de fondo animada y una narración segura. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para agilizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Considera producir un vídeo profesional convincente de 60 segundos para formadores corporativos, diseñado con visuales corporativos pulidos y una pista de audio calmada e informativa. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente este contenido educativo.
Prompt de Ejemplo 3
Los gestores de redes sociales tienen el reto de crear un vídeo vibrante de 30 segundos que utilice visuales creativos y llamativos y un tono amigable y conversacional. Esta pieza debe demostrar una personalización efectiva a través de los avatares de AI de HeyGen para transformar fotos hablantes en mensajes de marca atractivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Portavoces

Crea fácilmente vídeos profesionales de portavoces en minutos usando la AI de HeyGen, transformando tu texto en contenido visual atractivo sin producción compleja.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar de AI
Comienza pegando o escribiendo tu guion deseado. Luego, elige de una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para representar tu mensaje, asegurando una perfecta coincidencia con la voz y estilo de tu marca.
2
Step 2
Añade tu Voz y Personaliza la Marca
Mejora tu vídeo con una voz de sonido natural utilizando la avanzada generación de Voz en Off de HeyGen. Aplica el logotipo y colores de tu marca para una apariencia consistente y profesional.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Plantillas
Eleva tu contenido seleccionando entre varias Plantillas y escenas o añadiendo medios de archivo de la biblioteca. Genera automáticamente subtítulos precisos para crear vídeos verdaderamente atractivos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Portavoz
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de portavoz de alta calidad. Este proceso, habilitado por el creador de vídeos de portavoces, te permite entregar tu mensaje de manera efectiva, listo para involucrar a tu audiencia en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Formación y el Aprendizaje

Mejora el contenido educativo y mejora el compromiso de los estudiantes con vídeos de formación dinámicos impulsados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de contenido de vídeo con AI?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales utilizando avatares de AI avanzados y tecnología de generación de vídeo de última generación. Puedes personalizar cada aspecto para ofrecer contenido creativo convincente y atractivo de manera eficiente.

¿Cuál es el proceso de HeyGen para convertir texto en vídeo?

HeyGen simplifica la conversión de texto a vídeo permitiéndote ingresar tu guion y seleccionar un avatar de AI. La plataforma luego genera un vídeo de alta calidad con voces en off naturales, haciendo que la producción de vídeo sea increíblemente fácil de usar.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para diversas necesidades?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tus proyectos, desde explicativos de productos hasta presentaciones de ventas. Estas son totalmente personalizables, permitiéndote incorporar tu marca, logotipos y elementos creativos específicos para una identidad visual única.

¿Puede HeyGen ayudar a reducir el costo y la complejidad de crear vídeos de portavoces?

Absolutamente, HeyGen actúa como un innovador creador de vídeos de portavoces con AI, reduciendo significativamente el costo y la complejidad asociados con la producción de vídeo tradicional. Nuestros avatares de AI ofrecen vídeos profesionales sin la necesidad de equipos costosos o actores.

