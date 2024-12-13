Generador de Tutoriales con Portavoz: Crea Vídeos de IA al Instante

Transforma guiones en vídeos instructivos atractivos con nuestro portavoz de IA, aprovechando Texto a vídeo desde guion para una creación sin fisuras.

Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software y profesionales de TI, demostrando la configuración de un nuevo entorno de desarrollo. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando compartición de pantalla y animaciones nítidas, mientras que el audio debe contar con una voz en off clara y autoritaria. Enfatiza la eficiencia de usar un portavoz de IA generado por los avatares de IA de HeyGen para ofrecer instrucciones paso a paso, haciendo que los procesos técnicos complejos sean fácilmente comprensibles para una audiencia enfocada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas, ilustrando vívidamente los beneficios principales de un nuevo producto SaaS. La estética visual debe ser vibrante y atractiva, incorporando gráficos en movimiento dinámicos y una pista de fondo amigable y optimista, acompañada de una voz en off enérgica. Enfócate en demostrar cómo la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde un guion simplifica la creación rápida de producción de vídeo de alta calidad y escalable, transformando contenido escrito en visuales atractivos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos para creadores de contenido de e-learning y gerentes de formación global, explicando las ventajas del soporte multilingüe en cursos en línea. El vídeo debe adoptar un estilo visual educativo e inclusivo, presentando ejemplos diversos en pantalla y una voz en off profesional con múltiples acentos para resaltar el alcance global. Muestra cómo la función de Subtítulos/captions de HeyGen facilita la localización sencilla, asegurando accesibilidad y una mayor comprensión en diferentes contextos lingüísticos para cursos en línea efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a gerentes de producto y arquitectos de soluciones empresariales, destacando las ganancias de eficiencia al automatizar actualizaciones rutinarias de vídeo mediante la integración de API. El estilo visual y de audio debe ser directo, limpio y orientado a soluciones, incorporando elementos de marca y una pista instrumental corporativa de fondo. Ilustra cómo el uso de Plantillas y escenas de HeyGen puede reducir significativamente los costos de producción de vídeo al permitir la generación rápida y consistente de contenido a través de la automatización, integrándose sin problemas en los flujos de trabajo existentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Tutoriales con Portavoz

Crea fácilmente vídeos instructivos profesionales con portavoces impulsados por IA, convirtiendo tu texto en contenido visual atractivo en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion en la plataforma. Nuestras capacidades de Texto a vídeo convertirán tu texto en diálogo hablado para tu portavoz de IA.
2
Step 2
Elige tu Portavoz de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para servir como tu portavoz de IA en pantalla, asegurando una presencia profesional y atractiva para tu tutorial.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con medios relevantes, música de fondo y aplica los colores y el logo de tu marca utilizando nuestras funciones de personalización y branding.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera y descarga tus vídeos explicativos de alta calidad en varios formatos, listos para compartir en todas tus plataformas para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados, como conceptos médicos o técnicos, en vídeos instructivos claros y accesibles con portavoces de IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos de IA?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales utilizando tecnología de generador de vídeos de IA de vanguardia. Simplemente introduce tu guion, y la plataforma de HeyGen transformará tu texto en vídeo utilizando avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off, agilizando tu proceso de producción.

¿Puede HeyGen integrarse sin problemas con los flujos de trabajo existentes a través de API?

Sí, HeyGen ofrece una integración robusta de API, permitiendo a las empresas automatizar y escalar su producción de vídeos de manera eficiente. Esta capacidad técnica asegura que la generación de grandes volúmenes de contenido de vídeo personalizado pueda incorporarse sin problemas en tus sistemas actuales.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para avatares de IA y contenido de vídeo?

HeyGen proporciona amplios controles de personalización y branding, permitiéndote adaptar avatares de IA, plantillas de vídeo y estética general a tus necesidades específicas. Puedes incorporar el logo y los colores de tu marca para crear vídeos explicativos o contenido instructivo único y profesional.

¿HeyGen ofrece soporte para generar vídeos instructivos en varios idiomas?

Absolutamente. HeyGen admite la producción de vídeos en varios idiomas, lo que lo hace ideal para crear vídeos instructivos para una audiencia global. Puedes generar voces en off en varios idiomas e incluir subtítulos y captions generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y el alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo