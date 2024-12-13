Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software y profesionales de TI, demostrando la configuración de un nuevo entorno de desarrollo. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando compartición de pantalla y animaciones nítidas, mientras que el audio debe contar con una voz en off clara y autoritaria. Enfatiza la eficiencia de usar un portavoz de IA generado por los avatares de IA de HeyGen para ofrecer instrucciones paso a paso, haciendo que los procesos técnicos complejos sean fácilmente comprensibles para una audiencia enfocada.

Generar Vídeo