Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y agencias de reclutamiento, demostrando cómo pueden transformar fácilmente sus ofertas de trabajo en mensajes de vídeo dinámicos. Emplea un estilo visual profesional y atractivo con una narración clara y autoritaria para mostrar el poder de usar un avatar de AI como creador de portavoces de reclutamiento, reduciendo los ciclos de contratación y atrayendo a los mejores talentos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo moderno y animado de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y profesionales de marketing que tienen dificultades con la producción de vídeos. Este mensaje debe transmitir la facilidad de crear contenido de marketing de alta calidad utilizando 'plantillas y escenas', enfatizando que los usuarios pueden crear vídeos en minutos sin necesidad de habilidades de edición de vídeo, con visuales amigables y un estilo de audio alegre para resaltar la simplicidad.
Prompt de Ejemplo 2
Muestra el poder de un portavoz de AI en un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a gerentes de producto y equipos de ventas que presentan una nueva característica o servicio. Mantén un estilo visual elegante y técnico con un tono de audio confiado y explicativo. Este vídeo explicativo del producto debe aprovechar 'Texto a vídeo desde guion' para transformar sin problemas los mensajes clave en una presentación clara y atractiva, asegurando que los detalles complejos se articulen sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo pulido y profesional de 40 segundos para gerentes de marca y creadores de contenido enfocados en lograr una comunicación de marca consistente. Emplea visuales dinámicos y un estilo de audio sofisticado. Este vídeo debe resaltar el potencial de la 'personalización de vídeo' a través de presentadores fotorrealistas, asegurando que cada mensaje resuene con el público objetivo y mostrando cómo la 'generación de voz en off' puede mejorar el alcance global y la consistencia de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Nuestro Creador de Portavoces de AI

Da vida a tus mensajes sin esfuerzo con un portavoz de AI personalizado en solo cuatro sencillos pasos, sin necesidad de habilidades de edición de vídeo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo o pegando tu texto deseado en el editor de guiones. Nuestra plataforma convertirá tus palabras en un discurso profesional utilizando un avanzado AI de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Portavoz de AI
Explora nuestra diversa biblioteca de avatares de AI y elige el presentador digital perfecto para transmitir tu mensaje. También puedes personalizar su apariencia y voz.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Utiliza nuestras plantillas prediseñadas o añade tus propios visuales, música de fondo y elementos de marca para hacer tu vídeo verdaderamente único y atractivo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Con un solo clic, nuestra plataforma de creación de vídeos AI renderizará tu vídeo de alta calidad, listo para descargar y compartir en cualquier plataforma en minutos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Educativo Escalable

Transforma temas complejos en vídeos educativos claros y accesibles con portavoces de AI, alcanzando audiencias globales de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos con portavoces de AI?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de alta calidad utilizando avatares de AI realistas y un potente AI de texto a vídeo. Puedes crear vídeos para redes sociales o vídeos explicativos de productos de manera eficiente, eliminando la necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Ofrece HeyGen plantillas para una producción rápida de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar la creación de tus vídeos. Estas plantillas permiten una rápida personalización y personalización de vídeos, ayudándote a producir contenido atractivo rápidamente.

¿Qué tipo de avatares de AI soporta HeyGen?

HeyGen cuenta con una selección diversa de avatares de AI, incluidos presentadores fotorrealistas, capaces de transmitir tu mensaje con expresiones y movimientos naturales. Estos sofisticados portavoces de AI mejoran el atractivo profesional de tu contenido de vídeo.

¿Es fácil convertir texto en vídeo con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen simplifica la producción de vídeos con su intuitivo AI de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y la plataforma de HeyGen generará un vídeo profesional, haciendo el proceso accesible incluso sin habilidades previas de edición de vídeo.

