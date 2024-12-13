Generador de Vídeos Promocionales con Portavoz para un Marketing Impactante
Produce rápidamente vídeos de marketing profesional con avatares de IA para ahorrar tiempo y presupuesto.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea una pieza de contenido de redes sociales de 30 segundos para profesionales del marketing digital, ofreciendo un consejo rápido sobre estrategia de contenido. Este vídeo debe emplear un estilo visual dinámico con cortes rápidos y texto destacado en pantalla, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos/captions para un impacto máximo en todas las plataformas.
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a potenciales usuarios de software, detallando los beneficios de una nueva aplicación. La presentación visual debe ser amigable e ilustrativa, incorporando gráficos animados y un tono conversacional, elaborada con las plantillas y escenas de HeyGen y respaldada por su biblioteca de medios/soporte de stock.
Diseña un vídeo de incorporación de 90 segundos para nuevos empleados, guiado por un portavoz de IA personalizado que explique las políticas de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser instructivo, claro y consistentemente marcado, asegurando una comunicación efectiva a través de los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para diversas necesidades de visualización interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento sin Esfuerzo.
Produce anuncios promocionales de alto impacto rápidamente utilizando vídeo potenciado por IA, transmitiendo tu mensaje de manera efectiva y a gran escala.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips dinámicos y atractivos para redes sociales que capturen la atención de la audiencia y aumenten la presencia en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing profesional?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que te permite transformar texto en vídeo rápidamente, siendo perfecto para vídeos de marketing profesional y vídeos explicativos atractivos. Puedes aprovechar una amplia gama de avatares de IA y plantillas para producir contenido de alta calidad de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear un portavoz de IA personalizado para mi marca?
Sí, HeyGen ofrece la capacidad de generar un portavoz de IA personalizado adaptado a la identidad única de tu marca, mejorando tus vídeos de marketing y formación. Esta función asegura una presencia en pantalla consistente y marcada en todo tu contenido de vídeo.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para la creación de contenido en redes sociales?
HeyGen es un generador de vídeos de IA eficiente para contenido en redes sociales porque convierte tu guion en vídeo sin esfuerzo, utilizando avatares de IA y generación de voz en off realista. Este flujo de producción rápido te permite crear contenido atractivo de manera constante sin necesidad de recursos extensos.
¿Ofrece HeyGen soporte multilingüe para vídeos y subtítulos?
Absolutamente, HeyGen admite capacidades multilingües para tus vídeos, permitiéndote llegar a una audiencia global con facilidad. También puedes generar automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso de los espectadores en todo el mundo.