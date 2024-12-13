Generador de Vídeos Promocionales con Portavoz para un Marketing Impactante

Produce rápidamente vídeos de marketing profesional con avatares de IA para ahorrar tiempo y presupuesto.

Desarrolla un vídeo de marketing profesional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, con un portavoz de IA presentando un nuevo servicio en línea. El estilo visual debe ser limpio y moderno, complementado por una voz en off profesional y animada, utilizando los avatares de IA y las capacidades de generación de voz en off de HeyGen para una presentación fluida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una pieza de contenido de redes sociales de 30 segundos para profesionales del marketing digital, ofreciendo un consejo rápido sobre estrategia de contenido. Este vídeo debe emplear un estilo visual dinámico con cortes rápidos y texto destacado en pantalla, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos/captions para un impacto máximo en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a potenciales usuarios de software, detallando los beneficios de una nueva aplicación. La presentación visual debe ser amigable e ilustrativa, incorporando gráficos animados y un tono conversacional, elaborada con las plantillas y escenas de HeyGen y respaldada por su biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de incorporación de 90 segundos para nuevos empleados, guiado por un portavoz de IA personalizado que explique las políticas de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser instructivo, claro y consistentemente marcado, asegurando una comunicación efectiva a través de los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para diversas necesidades de visualización interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales con Portavoz

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales profesionales con portavoces de IA, transformando tu guion en contenido atractivo en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje de marketing. Nuestra función de 'Texto a vídeo desde guion' convierte sin problemas tu contenido escrito en diálogo hablado.
2
Step 2
Selecciona Tu Portavoz de IA
Elige entre una diversa biblioteca de 'avatares de IA' para encontrar el presentador digital perfecto que resuene con tu marca y mensaje.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con la identidad única de tu marca utilizando controles intuitivos de 'Controles de marca (logo, colores)', incluyendo logotipos personalizados y colores de marca.
4
Step 4
Exporta Tu Promoción
Genera tu 'vídeo promocional con portavoz' de alta calidad completo con 'generación de voz en off' automática para su distribución inmediata en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes Impactantes

Transforma testimonios en narrativas de vídeo de IA convincentes que muestren efectivamente los logros de los clientes y generen confianza con nuevos prospectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing profesional?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que te permite transformar texto en vídeo rápidamente, siendo perfecto para vídeos de marketing profesional y vídeos explicativos atractivos. Puedes aprovechar una amplia gama de avatares de IA y plantillas para producir contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear un portavoz de IA personalizado para mi marca?

Sí, HeyGen ofrece la capacidad de generar un portavoz de IA personalizado adaptado a la identidad única de tu marca, mejorando tus vídeos de marketing y formación. Esta función asegura una presencia en pantalla consistente y marcada en todo tu contenido de vídeo.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para la creación de contenido en redes sociales?

HeyGen es un generador de vídeos de IA eficiente para contenido en redes sociales porque convierte tu guion en vídeo sin esfuerzo, utilizando avatares de IA y generación de voz en off realista. Este flujo de producción rápido te permite crear contenido atractivo de manera constante sin necesidad de recursos extensos.

¿Ofrece HeyGen soporte multilingüe para vídeos y subtítulos?

Absolutamente, HeyGen admite capacidades multilingües para tus vídeos, permitiéndote llegar a una audiencia global con facilidad. También puedes generar automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso de los espectadores en todo el mundo.

