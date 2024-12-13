Generador de Demostraciones de Producto con Portavoz: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Aprovecha los avatares de AI para crear vídeos de demostración de productos atractivos y reducir los costos de producción.

Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos que muestre una nueva herramienta de gestión de proyectos basada en la nube para propietarios de pequeñas empresas con conocimientos tecnológicos, enfatizando su interfaz intuitiva y características colaborativas. El estilo visual debe ser moderno y minimalista, utilizando elementos de UI animados, acompañado de una voz en off segura y enérgica. El vídeo debe utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar las características del producto con un toque humano, haciendo que la información compleja sea fácilmente comprensible y atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de producto de 30 segundos dirigido a consumidores generales interesados en dispositivos para el hogar inteligente, destacando un nuevo termostato inteligente ecológico. La presentación visual debe ser brillante y acogedora, con imágenes de estilo de vida y texto claro en pantalla, acompañado de una voz amigable y accesible. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente un guion detallado en una narración pulida, asegurando una demostración fluida e informativa de los beneficios del dispositivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de producto dinámico de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing que buscan herramientas eficientes de creación de contenido para redes sociales, centrado en una nueva plataforma de análisis impulsada por AI. El estilo visual y de audio debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando cortes rápidos, capturas de pantalla y una banda sonora profesional y animada. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente varios segmentos, mostrando diferentes características y aplicaciones en múltiples plataformas sociales con una marca consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación interna de 45 segundos para un equipo de ventas B2B, presentando el módulo de calificación de leads de un nuevo sistema CRM, centrándose en optimizar la eficiencia de su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio, profesional e instructivo, utilizando infografías claras y grabaciones de pantalla, complementado por un tono calmado, autoritario pero alentador. Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para proporcionar una narración consistente y clara desde el Generador de Vídeos de Portavoz AI, asegurando instrucciones precisas para un aprendizaje y adopción óptimos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Demostraciones de Producto con Portavoz

Crea fácilmente vídeos de demostración de productos atractivos con portavoces AI y herramientas intuitivas, transformando tu contenido de marketing y ventas.

1
Step 1
Selecciona tu Portavoz AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI e introduce tu guion para comenzar a crear tu demostración de producto.
2
Step 2
Añade Visuales y Escenas
Mejora tu vídeo incorporando plantillas y escenas relevantes y medios de archivo para articular visualmente las características de tu producto.
3
Step 3
Aplica Elementos de Branding
Integra tus elementos de branding específicos como logotipos y colores de marca utilizando los controles de branding para mantener una apariencia consistente.
4
Step 4
Genera tu Vídeo de Demostración
Produce rápidamente vídeos de demostración de productos de alta calidad, optimizados para varias plataformas con opciones de exportación flexibles.

Ilustra el Éxito del Cliente con AI

Crea vídeos atractivos impulsados por AI para destacar efectivamente historias de éxito de clientes, construyendo confianza y demostrando el valor del producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de demostración de productos?

HeyGen te permite crear "vídeos de demostración de productos" y "explicativos de productos" atractivos utilizando "avatares de AI" realistas y "plantillas y escenas" dinámicas. Simplemente introduce tu "texto a vídeo desde guion" para generar "contenido atractivo" que cautive a tu audiencia.

¿Qué ventajas ofrece un portavoz AI con HeyGen?

Un "portavoz AI" generado por HeyGen da vida a tus guiones, transformando "texto a vídeo desde guion" en presentaciones de vídeo profesionales. Esto permite una comunicación consistente y elimina las complejidades tradicionales de la filmación en vivo para contenido de "marketing y ventas".

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de marketing con marca?

HeyGen ofrece controles de "branding (logotipo, colores)" robustos y una variedad de "plantillas y escenas" para asegurar que tus vídeos de "marketing y ventas" se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Esto optimiza tu "eficiencia de flujo de trabajo" en la producción de "contenido atractivo" de alta calidad para tu audiencia.

¿La plataforma de HeyGen ofrece capacidades multilingües para audiencias diversas?

Sí, HeyGen admite "soporte multilingüe" para tus vídeos de "portavoz AI", permitiéndote llegar a una audiencia global sin esfuerzo. Puedes utilizar "generación de voz en off" y "subtítulos/captions" para localizar eficazmente el contenido de tu "plataforma de creación de vídeos AI".

