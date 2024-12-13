Sí, HeyGen mejora la visibilidad y el alcance de tu organización sin ánimo de lucro generando vídeos versátiles de portavoces adecuados para redes sociales y otras plataformas en línea. Con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, puedes adaptar tus tácticas de narración y marketing para involucrar efectivamente a una comunidad más amplia.