Generador de Vídeos de Marketing con Portavoz: Impulsa tus Campañas
Crea vídeos de marketing atractivos y escalables con el texto a vídeo de HeyGen, reduciendo drásticamente los costos de producción.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 90 segundos dirigido a usuarios existentes y socios técnicos, anunciando una nueva característica significativa para nuestras herramientas de desarrollo. Emplea un estilo visual dinámico y atractivo, mostrando interacciones en vivo de la interfaz de usuario y fragmentos de código críticos, acompañado de una entrega de audio entusiasta y concisa. El vídeo debe generarse completamente a partir de un guion detallado utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, destacando el potencial de nuestro generador de vídeos de IA.
Diseña un módulo de formación interna de cumplimiento de 1 minuto para empleados de todos los departamentos, centrado en las mejores prácticas de seguridad de datos. La presentación visual debe ser profesional e instructiva, utilizando una identidad de marca consistente establecida a través de las plantillas y escenas personalizables de HeyGen. La entrega de audio necesita ser autoritaria pero tranquilizadora y fácil de entender, apoyando efectivamente nuestras iniciativas de e-learning y procesos de formación.
Produce un vídeo de preguntas frecuentes técnicas de 45 segundos para usuarios finales y equipos de soporte al cliente, demostrando una solución rápida a un problema común de instalación de software. El enfoque visual debe ser amigable para el usuario, empleando grabaciones de pantalla paso a paso con superposiciones de texto útiles en pantalla, mientras que el audio presenta una voz en off amigable, servicial y clara generada usando la generación de voz en off de HeyGen. Asegura una comprensión fluida con subtítulos y leyendas automáticas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos impulsados por IA con portavoces de IA para captar la atención y aumentar las conversiones.
Produce contenido atractivo para redes sociales.
Genera fácilmente vídeos cautivadores para redes sociales con avatares de IA para aumentar el compromiso y expandir el alcance de tu marca en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo genera HeyGen vídeos de marketing profesionales con su tecnología de portavoz de IA?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de "portavoz de IA" y "texto a vídeo" para transformar tu guion en contenido de vídeo atractivo. Nuestra plataforma sintetiza "avatares de IA" realistas con tecnología de "texto a voz" natural, permitiendo la creación rápida de vídeos de marketing de alta calidad a partir de una simple entrada de texto.
¿Qué opciones de personalización y branding ofrece HeyGen para el contenido de vídeo de IA?
HeyGen ofrece amplias características de "personalización y branding", permitiendo a los usuarios integrar sus logotipos, colores de marca y elementos multimedia únicos. Puedes seleccionar entre una amplia gama de "plantillas y escenas profesionales" para asegurar que tu "producción de vídeo escalable" se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿HeyGen admite capacidades multilingües y subtítulos automáticos para audiencias globales?
Sí, HeyGen proporciona robustas "capacidades multilingües", permitiéndote crear vídeos en varios idiomas usando nuestra sofisticada tecnología de "texto a voz". Además, la plataforma genera automáticamente "subtítulos y leyendas" precisos para mejorar la accesibilidad y el alcance para diversas audiencias globales.
¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para generar vídeos de IA?
HeyGen está diseñada como una "plataforma fácil de usar" que simplifica todo el "flujo de trabajo de producción de vídeo". Su interfaz intuitiva y características de "facilidad de uso y automatización" permiten a los usuarios "generar rápidamente vídeos de IA de alta calidad" sin experiencia previa en edición, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos.