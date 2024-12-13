Generador de Vídeos Corporativos con Portavoz para Creación de Vídeos AI Fácil

Crea instantáneamente vídeos corporativos atractivos con avatares de AI realistas, transformando tus mensajes en presentaciones profesionales sin complicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para nuevos empleados y equipos internos, se necesita un vídeo de incorporación interna de 60 segundos para presentar la cultura de la empresa con una estética visual amigable y alentadora y un tono de audio conversacional y optimista. Este proyecto, que transforma un guion escrito en una presentación dinámica a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, creará vídeos de incorporación completos pero acogedores.
Prompt de Ejemplo 2
Para captar la atención de los seguidores en redes sociales, produce un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos caracterizado por un estilo visualmente impactante y rápido, música de fondo moderna y una voz en off enérgica. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de vídeo de alta calidad que destaque tu última oferta, mostrando el poder de un generador de vídeos de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Un vídeo conciso de actualización de la empresa de 20 segundos para clientes y partes interesadas existentes debe transmitir un mensaje confiable y tranquilizador, con visuales limpios y minimalistas y una voz clara y calmada. Asegura una comprensión universal para estos vídeos alineados con la marca incorporando subtítulos/captions de HeyGen, haciendo el mensaje accesible independientemente del entorno de audio.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Corporativos con Portavoz

Crea sin esfuerzo vídeos corporativos profesionales con portavoces de AI siguiendo estos simples pasos, transformando tus ideas en contenido visual atractivo.

1
Step 1
Elige tu Portavoz de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca o mensaje en tu vídeo corporativo, estableciendo el escenario para una comunicación atractiva.
2
Step 2
Pega tu Guion
Simplemente pega tu guion de texto. La plataforma lo convertirá automáticamente en un vídeo dinámico con tu portavoz de AI elegido, aprovechando la tecnología avanzada de texto a vídeo.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con fondos personalizados, logotipos y paletas de colores específicas utilizando controles de branding intuitivos, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos y proporciones de aspecto. La plataforma soporta el cambio de tamaño de proporciones de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas en todos tus canales deseados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la producción creativa de vídeos con AI?

HeyGen empodera a los usuarios para producir contenido de vídeo de alta calidad ofreciendo una amplia gama de avatares de AI, incluyendo opciones personalizadas y de stock. Su motor creativo soporta una extensa personalización y branding, permitiendo a los usuarios adaptar voces, apariencias e integrar elementos de marca a través de plantillas de vídeo pre-diseñadas.

¿Puede HeyGen generar vídeos corporativos profesionales con portavoces de AI?

Sí, HeyGen es un líder en la generación de vídeos corporativos con portavoces de AI que produce vídeos profesionales. Los usuarios pueden transformar guiones en vídeos digitales convincentes con portavoces rápidamente, aprovechando la tecnología avanzada de texto a vídeo para comunicar mensajes corporativos de manera efectiva.

¿Qué características ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen ofrece una plataforma robusta de creación de vídeos impulsada por AI con características como texto a vídeo, clonación avanzada de voz y capacidades multilingües. También proporciona subtítulos/captions automáticos y plantillas de vídeo pre-hechas para reducir significativamente el tiempo de producción de vídeos.

¿Cómo pueden las empresas personalizar los vídeos generados por HeyGen para mantener la consistencia de la marca?

HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiendo a las empresas asegurar que sus vídeos estén alineados con la marca. Los usuarios pueden incorporar avatares personalizados, seleccionar opciones de voz y apariencia personalizables para portavoces de AI, e integrar sus logotipos y colores de marca específicos en cada vídeo.

