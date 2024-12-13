Creador de Vídeos Edición Especial: Crea Vídeos Únicos al Instante

Diseña campañas cautivadoras más rápido. Aprovecha nuestro editor de vídeo en línea con generación de locuciones robustas para añadir un toque profesional a cada proyecto.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando cómo lanzar una línea de productos "edición especial" con una historia visual impactante. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y enérgico, complementado por una locución profesional y entusiasta generada a través de la generación de voz de HeyGen, demostrando el poder de su capacidad de texto a vídeo desde el guion para transformar ideas en contenido pulido de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo detallado de 90 segundos para educadores tecnológicos y formadores de software, ilustrando cómo configurar y utilizar una nueva función compleja dentro de una aplicación de software. El estilo visual debe ser limpio, instructivo y presentar gráficos animados donde sea apropiado, con un tono calmado y autoritario de un avatar de HeyGen AI explicando los pasos, mejorado con subtítulos claros para accesibilidad, destacando a HeyGen como un potente creador de vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo atractivo de 45 segundos para organizadores de eventos y planificadores comunitarios, centrado en crear una invitación a un evento especial y única que destaque. Emplea un estilo visual vibrante y atractivo con música de fondo animada y una voz AI amigable para guiar a los espectadores. El vídeo debe resaltar la vasta biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen como editor de vídeo en línea, facilitando la creación de contenido cautivador sin necesidad de amplias habilidades de diseño.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo técnico completo de 2 minutos dirigido a desarrolladores y entusiastas de la tecnología, explicando las complejidades del funcionamiento de un nuevo algoritmo AI. La presentación visual debe ser informativa y detallada, incorporando visuales de alta tecnología y una narración precisa y clara. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para una óptima compartición en plataformas y aprovecha su función de subtítulos para transmitir información compleja de manera efectiva, posicionándolo como un software avanzado de edición de vídeo para contenido técnico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Edición Especial

Crea vídeos edición especial atractivos sin esfuerzo con nuestro editor de vídeo en línea intuitivo. Aprovecha las herramientas AI y opciones personalizables para dar vida a tu visión.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Inicia tu proyecto seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para dar impulso a tu creación.
2
Step 2
Genera Contenido
Transforma tus ideas en escenas atractivas simplemente pegando tu guion y utilizando nuestra potente capacidad de Texto a vídeo.
3
Step 3
Añade Mejoras AI
Da vida a tu narrativa con la generación de locuciones AI realistas, sincronizándose perfectamente con tus visuales.
4
Step 4
Finaliza y Comparte
Asegúrate de que tu mensaje sea claro con subtítulos automáticos, luego exporta tu vídeo pulido para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Motivacional Inspirador

.

Desarrolla poderosos vídeos motivacionales edición especial que resuenen profundamente con tu audiencia, impulsando el compromiso y un impacto positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI y editor de vídeo en línea que transforma texto en vídeos profesionales. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar permite a los usuarios crear contenido atractivo fácilmente, haciendo que el software de edición de vídeo complejo sea cosa del pasado.

¿Puedo usar Avatares AI y voces personalizadas en mis vídeos de HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen aprovecha sofisticados Avatares AI para dar vida a tus guiones con expresiones y gestos realistas. También puedes generar locuciones AI de alta calidad directamente dentro de la plataforma, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.

¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de branding, permitiéndote incorporar tu logo y esquemas de color preferidos en tus vídeos. También puedes utilizar varias plantillas de vídeo y añadir subtítulos y captions dinámicos, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿HeyGen soporta la creación de vídeos optimizados para redes sociales?

Sí, HeyGen ofrece herramientas para el cambio de tamaño de aspecto para asegurar que tus vídeos se adapten perfectamente a varias plataformas de redes sociales. Adapta fácilmente tu contenido para diferentes canales y utiliza nuestro motor creativo para producir vídeos atractivos para redes sociales que capturen la atención de tu audiencia.

