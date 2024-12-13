Se requiere un vídeo instructivo de 90 segundos para gestores de TI y cumplimiento, demostrando claramente cómo un creador de vídeos con IA puede agilizar significativamente la creación de contenido para el cumplimiento de SOX. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando grabaciones de pantalla y texto preciso en pantalla para aclarar flujos de trabajo complejos, todo respaldado por una narración clara. La capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo será indispensable para generar explicaciones precisas de procesos técnicos y políticas de manera eficiente.

