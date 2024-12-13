Crea un vídeo conciso de 1 minuto para guiar a los nuevos empleados a través de un proceso crítico de software. El vídeo debe presentar visuales limpios y paso a paso, acompañados de una locución profesional generada por IA, facilitando el seguimiento de pasos complejos. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar automáticamente el contenido del vídeo e incluye subtítulos para accesibilidad, convirtiéndolo en un vídeo de guía eficaz para los nuevos empleados.

