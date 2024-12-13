Creador de vídeos de guía SOP: Crea guías atractivas fácilmente

Optimiza la incorporación y formación de empleados con plantillas fáciles de usar para SOPs visualmente atractivos.

Crea un vídeo conciso de 1 minuto para guiar a los nuevos empleados a través de un proceso crítico de software. El vídeo debe presentar visuales limpios y paso a paso, acompañados de una locución profesional generada por IA, facilitando el seguimiento de pasos complejos. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar automáticamente el contenido del vídeo e incluye subtítulos para accesibilidad, convirtiéndolo en un vídeo de guía eficaz para los nuevos empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Aborda las consultas comunes de los usuarios produciendo un vídeo de actualización técnica de 2 minutos para usuarios experimentados, detallando los cambios recientes del sistema y las nuevas funciones. Este vídeo debe integrar grabaciones dinámicas de pantalla de la interfaz actualizada con explicaciones atractivas entregadas por los avatares de IA de HeyGen, asegurando que toda la información se refuerce con subtítulos precisos. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock para mejorar la claridad visual y proporcionar una comprensión completa de cómo actualizar los SOPs en vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Demuestra rápidamente una nueva característica del producto a los equipos de ventas y producto con un módulo de microaprendizaje de 45 segundos. Este vídeo visualmente atractivo necesita aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto y sensación profesional, acompañado de una generación de locución enérgica para resaltar los beneficios clave. Asegúrate de que el contenido actúe como una demostración efectiva, optimizada para un consumo rápido como parte de los módulos de microaprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía de proceso integral de 90 segundos para jefes de departamento, destinada a la integración en plataformas de documentación interna como wikis o centros de ayuda. El vídeo debe mantener un estilo visual profesional y de marca consistente utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, presentando un avatar de IA para introducir pasos complejos y reforzando instrucciones clave con subtítulos. Esto asegura que las guías de proceso sean fácilmente comprendidas por todos, facilitando una integración fluida en la documentación existente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo usar un creador de vídeos de guía SOP

Transforma fácilmente tus Procedimientos Operativos Estándar en guías de vídeo atractivas con herramientas impulsadas por IA, optimizando las experiencias de incorporación y formación.

1
Step 1
Crea tu contenido SOP
Comienza generando tu vídeo a partir de un guion o aprovecha las plantillas impulsadas por IA para estructurar eficientemente tu procedimiento operativo estándar. Esto forma la base de tu guía.
2
Step 2
Personaliza tu vídeo con IA
Eleva tu guía integrando avatares de IA profesionales para narrar los pasos y mejorar el compromiso, haciendo que tus instrucciones sean más comprensibles.
3
Step 3
Refina con edición incorporada
Utiliza el editor intuitivo para perfeccionar tu vídeo. Añade escenas de marca, ajusta el tiempo y asegúrate de que cada detalle se alinee con tu marca y mensaje.
4
Step 4
Comparte tus SOPs atractivos
Distribuye fácilmente tus vídeos de guía SOP finalizados usando opciones de compartición inteligente, haciéndolos fácilmente accesibles para la incorporación de empleados, formación y referencia continua.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica procesos complejos

.

Convierte SOPs intrincados y documentación técnica en guías de vídeo claras y fácilmente digeribles para mejorar la comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de guía SOP?

HeyGen hace que la creación de vídeos de guía SOP completos sea sencilla al aprovechar plantillas impulsadas por IA y un generador de Texto a Vídeo robusto. Puedes transformar guiones en vídeos atractivos, con portavoces de IA que guían a los espectadores a través de procesos complejos de manera clara y eficiente.

¿Puedo personalizar mis vídeos SOP usando la plataforma de IA generativa de HeyGen?

Absolutamente, la plataforma de IA generativa de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos SOP. Puedes personalizar escenas de marca, incorporar tu logotipo e incluso actualizar fácilmente los SOPs en vídeo para mantener la consistencia y relevancia en tus experiencias de incorporación o formación de empleados.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para compartir y distribuir vídeos SOP?

HeyGen proporciona opciones de compartición inteligente para asegurar que tus vídeos de guía SOP lleguen a la audiencia adecuada sin problemas. Puedes exportar tus vídeos en varios formatos de aspecto para diversas plataformas e integrarlos fácilmente en blogs, wikis, centros de ayuda o documentación interna para un acceso amplio.

¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen la efectividad de los módulos de microaprendizaje?

Los avatares de IA realistas de HeyGen aumentan significativamente el compromiso de los módulos de microaprendizaje y guías de usuario paso a paso. Estos portavoces de IA entregan información de manera clara y consistente, haciendo que las experiencias de formación sean más interactivas y memorables para tu equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo