Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que son nuevos en la edición de vídeos, mostrando lo sencillo que es generar "vídeos explicativos de IA" profesionales. El estilo visual debe ser limpio, con gráficos animados modernos, acompañado de una voz en off de IA amigable pero profesional. Destaca la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion, enfatizando cómo la entrada de texto puede transformarse instantáneamente en un vídeo explicativo atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Imagina un "vídeo de formación" interno de 90 segundos creado para formadores corporativos, ilustrando cómo los nuevos empleados pueden ser incorporados con instrucciones personalizadas y atractivas. Este vídeo debe adoptar una estética visual pulida y profesional, protagonizado por diversos avatares de IA que explican dinámicamente conceptos clave, todo ello acompañado de una música de fondo corporativa y motivadora. Enfatiza la función de avatares de IA de HeyGen, destacando su capacidad para hacer que la información compleja sea tanto digerible como altamente atractiva para los nuevos empleados.
Para los equipos de marketing que buscan un alcance global y una mayor accesibilidad, considera una muestra de "generador de vídeos explicativos" de 45 segundos. Este vídeo debe presumir de visuales dinámicos y de ritmo rápido obtenidos de una biblioteca de medios completa, perfectamente emparejados con subtítulos claros y fáciles de leer y una voz en off enérgica. Destaca la capacidad de subtítulos de HeyGen, ilustrando vívidamente su poder para hacer que el contenido sea universalmente accesible y comprensible.
Imagina una demostración de "generador de vídeos explicativos de soluciones" de 2 minutos, diseñada para los especialistas en marketing digital que navegan por estrategias de contenido complejas y multiplataforma. Su presentación visual debe ser inherentemente adaptable, pasando sin problemas entre varias proporciones de aspecto, todo ello respaldado por una banda sonora pegadiza y contemporánea y una voz de IA precisa. Enfócate en la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen, subrayando su papel crítico en facilitar la distribución fluida de contenido a través de diversas plataformas de redes sociales, utilizando plantillas de vídeo profesionales de manera experta.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Soluciones

Crea fácilmente vídeos explicativos atractivos en minutos, transformando soluciones complejas en historias visuales claras e impactantes que resuenen con tu audiencia.

Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion preparado directamente en el editor. Nuestra capacidad de "creación de texto a vídeo" convertirá instantáneamente tu texto en un guion gráfico visual, preparando el escenario para tu vídeo explicativo.
Step 2
Selecciona Avatares de IA
Personaliza tu vídeo explicativo seleccionando entre una amplia gama de "avatares de IA". Estos presentadores realistas transmitirán tu mensaje con profesionalismo, mejorando el compromiso del espectador.
Step 3
Añade Voces en Off de IA
Utiliza nuestra avanzada "generación de voces en off" para crear una narración de sonido natural para tu guion. Personaliza la voz, el estilo y el idioma para que coincidan perfectamente con el tono de tu marca.
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, "descarga de vídeo" tu vídeo explicativo de alta calidad en varias resoluciones y proporciones de aspecto. Comparte tu solución pulida directamente con tu audiencia para impulsar la comprensión y el impacto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de las Soluciones

Demuestra el valor de tus soluciones creando vídeos de IA convincentes de historias de éxito de clientes.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de IA?

HeyGen simplifica el proceso permitiendo a los usuarios transformar guiones de texto en vídeos explicativos de IA profesionales utilizando avatares de IA realistas y capacidades avanzadas de creación de texto a vídeo. Esta poderosa herramienta de vídeo de IA hace que generar contenido atractivo sea sin esfuerzo.

¿Qué tipo de herramientas de edición están disponibles en el generador de vídeos explicativos de HeyGen?

HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, ofreciendo herramientas robustas para personalizar escenas, agregar elementos de una extensa biblioteca de medios y utilizar plantillas de vídeo pre-diseñadas. Los usuarios pueden refinar fácilmente sus vídeos explicativos de IA con precisión.

¿Puedo personalizar las voces en off y la marca para mis vídeos explicativos en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite la personalización completa de las voces en off, ofreciendo diversas voces de IA para coincidir con el tono de tu marca. También puedes aplicar controles de marca específicos, incluidos logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos explicativos atractivos estén alineados con tu marca.

¿Cómo puedo exportar y utilizar los vídeos explicativos creados con HeyGen?

HeyGen proporciona opciones flexibles para la descarga de vídeos, permitiéndote exportar tus vídeos explicativos de soluciones en varios formatos y proporciones de aspecto. Esto asegura que tu contenido esté listo para su uso inmediato en diferentes plataformas.

