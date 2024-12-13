Creador de Vídeos Tutoriales de Software: Crea Guías Atractivas

Crea tutoriales de producto profesionales sin esfuerzo con la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Imagina crear un atractivo vídeo tutorial de software de 45 segundos específicamente para nuevos usuarios, diseñado para introducirlos rápidamente a las funciones clave. Emplea los avatares de IA atractivos de HeyGen y plantillas profesionales para elaborar una experiencia amigable, informativa y visualmente atractiva, entregada consistentemente con generación de voz en off clara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los usuarios existentes que buscan consejos avanzados, desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos que demuestre una función específica dentro de tu software. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la producción, asegurando un estilo visual limpio e instructivo con subtítulos/captions para accesibilidad y una entrega de audio informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Ayuda a tu equipo interno produciendo un vídeo de microaprendizaje pulido de 30 segundos que sirva como documentación esencial en vídeo para un proceso rutinario. Al emplear avatares de IA personalizables y diversas plantillas y escenas, apoyado por la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, puedes mantener un visual de marca profesional y consistente y un tono de audio autoritario para una transferencia de conocimiento eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Impulsa la visibilidad de tu producto con un fragmento de 15 segundos para redes sociales que muestre una actualización emocionante, dirigido a equipos de marketing y su audiencia. Utiliza el concepto de tutoriales en vídeo de IA de HeyGen para crear un estilo visual moderno y enérgico, optimizando para varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, todo mientras presentas avatares de IA dinámicos y generación de voz en off nítida para captar el interés inmediato.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Tutoriales de Software

Crea tutoriales de software profesionales y atractivos y vídeos instructivos sin esfuerzo con funciones potenciadas por IA, agilizando tu proceso de documentación en vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza elaborando tu guion tutorial. Pega tu texto directamente en la plataforma para aprovechar la generación de texto a vídeo potenciada por IA, transformando tus ideas en un proyecto listo para producir con el creador de vídeos tutoriales de software.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Voz
Mejora tu tutorial seleccionando un avatar de IA personalizable para presentar tu contenido. Esta función te permite crear tutoriales en vídeo de IA profesionales, proporcionando una presencia en pantalla consistente y atractiva.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Personaliza tu vídeo con el logo y colores de tu marca. Utiliza el generador automático de subtítulos para añadir automáticamente subtítulos/captions precisos, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Tutorial
Con tu tutorial pulido, expórtalo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tu documentación en vídeo de alta calidad para educar e informar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Produce rápidamente vídeos instructivos cortos y clips de microaprendizaje para redes sociales, ampliando el alcance de tus tutoriales de software.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo con IA?

HeyGen te permite generar vídeos impresionantes utilizando avatares de IA avanzados y escenas dinámicas, transformando tu visión creativa en contenido visual atractivo con un generador de vídeo de IA eficiente.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para crear vídeos tutoriales profesionales?

HeyGen ofrece una plataforma integral de creación de vídeos con plantillas profesionales y controles de marca personalizables, convirtiéndolo en el creador de vídeos tutoriales perfecto para contenido pulido y acorde a la marca.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de hacer vídeos tutoriales de software?

Absolutamente. HeyGen simplifica la creación de vídeos tutoriales de software convirtiendo texto a vídeo con voces en off generadas por IA y subtítulos automáticos, asegurando instrucciones claras y concisas sin esfuerzo.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos instructivos y documentación en vídeo atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos instructivos y documentación en vídeo atractivos a través de la conversión fácil de guion a vídeo, generación de voces en off de IA y soporte multilingüe para llegar a una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo