Generador de Vídeos de Formación en Software: Crea Formación Atractiva Rápidamente

Optimiza la incorporación de empleados con vídeos de formación AI generando contenido atractivo a partir de guiones de texto a vídeo en minutos.

500/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos específicamente para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los valores fundamentales. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y cálido, utilizando una iluminación suave y elementos de marca corporativa, con un tono calmado y reconfortante generado a través de la generación de voz en off de HeyGen para asegurar claridad y calidez.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a creadores de contenido, demostrando cómo transformar rápidamente documentación existente en contenido de vídeo atractivo utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen. La presentación visual debe ser limpia e informativa, mostrando anotaciones claras del proceso de conversión, complementado por una voz en off sencilla, destacando la eficiencia de aprovechar una biblioteca de guiones para la generación rápida de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo de 90 segundos dirigido a aprendices avanzados, desglosando conceptos complejos de programación. El estilo visual y de audio debe ser dinámico e interactivo, incorporando diagramas animados y una cabeza parlante carismática, todo construido utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ofrecer una explicación visualmente rica y fácilmente comprensible.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Software

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos con AI, optimizando la incorporación de empleados y la documentación.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de formación o elige entre una variedad de plantillas personalizables para iniciar rápidamente la creación de tu vídeo. Nuestro generador de vídeos AI te ayuda a dar vida a tu contenido rápidamente.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Mejora tu vídeo con avatares AI profesionales para actuar como tus presentadores. Estas cabezas parlantes proporcionan un toque humano sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Selecciona Accesibilidad y Revisa
Asegúrate de que tu contenido de formación sea inclusivo generando automáticamente subtítulos/captions. Revisa tu vídeo para verificar su precisión, facilitando actualizaciones rápidas según sea necesario.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Vídeos de Formación
Renderiza tu vídeo de formación terminado utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Comparte fácilmente tu contenido de alta calidad para la formación y la incorporación de empleados en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Clips Rápidos de Cómo Hacer en Software

.

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos para características específicas de software o módulos de microaprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo mejorar mis vídeos de formación con Avatares AI?

HeyGen te permite integrar avatares AI realistas y cabezas parlantes en tus vídeos de formación, haciendo el contenido más atractivo y personal sin necesidad de un equipo de cámara. Este potente generador de vídeos AI transforma tu texto en visuales cautivadores, proporcionando una presentación dinámica para tu audiencia.

¿Qué plantillas personalizables ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas y escenas personalizables para ayudarte a comenzar rápidamente tus proyectos de vídeo, desde contenido de generador de vídeos de formación en software hasta incorporación. Puedes fácilmente personalizar tus vídeos con tu logo y colores, asegurando un aspecto profesional y consistente en todo tu contenido usando nuestra plataforma de AI generativa.

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos de formación de alta calidad?

Absolutamente. El potente generador de texto a vídeo de HeyGen transforma tus guiones escritos en contenido de vídeo convincente con capacidades profesionales de generación de voz AI. Esto hace que la creación de vídeos de formación AI y documentación en vídeo sea eficiente y escalable.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de actualización de la documentación en vídeo?

HeyGen simplifica significativamente la actualización de tu documentación en vídeo permitiendo actualizaciones fáciles a tus vídeos existentes sin necesidad de volver a grabar desde cero. Esto asegura que tu contenido de formación y de incorporación de empleados se mantenga actual y relevante con un esfuerzo mínimo, aprovechando un generador de vídeo eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo