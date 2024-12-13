Crea una guía en video concisa de 1 minuto dirigida a nuevos usuarios de software, demostrando la configuración inicial de una aplicación compleja, utilizando un estilo visual profesional y acogedor con una narración clara y optimista. Este video debe aprovechar la funcionalidad de texto a video de HeyGen para generar una explicación detallada e incorporar un avatar de IA amigable para guiar a los usuarios en cada paso, asegurando una experiencia de incorporación fluida.

Generar Vídeo