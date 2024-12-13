Generador de Vídeos AI para Impresionantes Vídeos de Lanzamiento de Software

Crea vídeos cautivadores de lanzamiento de software sin esfuerzo. Aprovecha las "Plantillas y escenas" para un aspecto pulido cada vez.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos adaptado para propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones rápidas de contenido, adoptando un estilo visual profesional y directo con una voz clara y amigable. Este contenido de generador de vídeo AI debe construirse completamente aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion, simplificando el proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 45 segundos, dirigido a empleados para una actualización importante de software. Emplea un estilo visual limpio y corporativo con un tono de audio tranquilizador, asegurando claridad a través de los Subtítulos/captions generados automáticamente por HeyGen, fomentando una narración de vídeo efectiva dentro de la organización.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional de 30 segundos para usuarios potenciales que evalúan nuevas herramientas AI. El estilo visual debe ser futurista y altamente atractivo, apoyado por un audio dinámico. Presenta los avatares AI realistas de HeyGen para demostrar las capacidades de vanguardia de la creación de vídeos impulsada por AI, destacando la innovación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Software

Genera vídeos atractivos de lanzamiento de software sin esfuerzo. Sigue estos pasos para crear, personalizar y compartir tus anuncios de producto con un generador de vídeos AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza tu vídeo escribiendo el guion de tu anuncio de lanzamiento, aprovechando nuestra función de Texto a vídeo desde guion, o elige entre una variedad de plantillas prediseñadas para comenzar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI y Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu lanzamiento de software. Mejora tu mensaje integrando visuales relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales y Branding
Genera voces en off de sonido natural para tu guion utilizando nuestra avanzada generación de Voces en off. Aplica el logotipo y esquemas de color únicos de tu marca para mantener la consistencia visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de Lanzamiento
Finaliza tu vídeo con subtítulos sincronizados, luego utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para descargarlo en tu formato preferido para compartirlo inmediatamente en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Capacitación de Características de Software

Desarrolla vídeos de capacitación atractivos para nuevas características de software, asegurando que los usuarios comprendan fácilmente las actualizaciones y retengan la información.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para marketing?

HeyGen empodera a los usuarios para transformar guiones de texto en vídeos de marketing atractivos utilizando generación avanzada de vídeos AI. Nuestra plataforma proporciona avatares AI y voces en off realistas, agilizando todo el proceso de narración de vídeos para profesionales creativos.

¿Puede HeyGen generar contenido de vídeo diverso como vídeos explicativos o de producto?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas para diversos propósitos, incluyendo vídeos explicativos atractivos y presentaciones dinámicas de vídeos de producto. Puedes personalizar estas plantillas para alinearlas perfectamente con tus necesidades de creación de vídeos y mensajes de marca.

¿Qué tipo de avatares AI y voces en off proporciona HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen cuenta con una selección diversa de avatares AI realistas y voces en off de alta calidad, permitiéndote crear contenido de vídeo profesional y atractivo impulsado por AI. Puedes elegir entre varios estilos para adaptarse a la voz única y la identidad visual de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi flujo de trabajo de producción de vídeos con AI?

HeyGen es un generador de vídeos AI que aumenta significativamente la eficiencia en tu flujo de trabajo de creación de vídeos. Te permite producir rápidamente vídeos AI profesionales con características como texto a vídeo AI, ahorrando tiempo y recursos valiosos mientras mantienes una alta calidad creativa para tus proyectos.

