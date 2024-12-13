Imagina crear un vídeo instructivo de 60 segundos para nuevos usuarios de software, dirigido específicamente a propietarios de pequeñas empresas que se sienten abrumados por configuraciones complejas. Este vídeo debe presentar un estilo visual claro y amigable con elementos animados que guíen a los usuarios paso a paso, acompañado de una voz en off entusiasta y fácil de entender. Muestra cómo un "generador de vídeos de introducción al software" simplifica la curva de aprendizaje inicial, haciendo que parezca que "no se necesitan habilidades" para comenzar. Aprovecha la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin esfuerzo tus instrucciones escritas en contenido visual atractivo.

Generar Vídeo