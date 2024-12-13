Creador de Vídeos de Demostración de Software para Demos de Producto Atractivas

Crea vídeos de producto convincentes con facilidad utilizando potentes plantillas y escenas para obtener resultados impresionantes.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto que demuestre cómo un nuevo "creador de vídeos de demostración de software" optimiza los flujos de trabajo para los equipos de ventas B2B. El estilo visual debe ser profesional y atractivo, con grabaciones de pantalla nítidas y texto en pantalla, complementado por una pista de audio clara y segura. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para narrar los beneficios clave, asegurando una presentación pulida de las capacidades del software.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los especialistas en soporte técnico y onboarding, elabora un vídeo instructivo de 90 segundos detallando la nueva función de "integraciones" dentro de tu producto, enfocándote en "demos de producto" claras. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y paso a paso con un audio calmado y tranquilizador, guiando a los usuarios a través del proceso de configuración. Incorpora los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo integral de 2 minutos dirigido a gerentes de producto y desarrolladores, mostrando las avanzadas "funciones de IA" que permiten una robusta "automatización de demos" dentro de tu plataforma. El estilo visual y de audio debe ser moderno, futurista y autoritario, empleando gráficos dinámicos y una partitura musical sofisticada. Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y atractiva, elevando la calidad general de la producción.
Prompt de Ejemplo 3
Los profesionales de marketing necesitan una vibrante presentación de "creador de vídeos de producto" de 45 segundos que destaque la facilidad de crear y "compartir vídeos" a través de varias plataformas. El estilo visual debe ser dinámico y animado con una pista de fondo animada, capturando la atención rápidamente. Emplea la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para demostrar la adaptación sin problemas a diferentes canales de redes sociales, asegurando el máximo alcance y compromiso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Demostración de Software

Transforma sin esfuerzo las características de tu producto en vídeos de demostración de software atractivos, diseñados para cautivar a tu audiencia y fomentar la comprensión.

1
Step 1
Elige Tu Base
Selecciona de una biblioteca de plantillas y escenas profesionales para iniciar la creación de tu vídeo de demostración de producto con facilidad.
2
Step 2
Crea Tu Narrativa
Elabora la historia de tu producto introduciendo tu guion, permitiendo que nuestra función de texto a vídeo construya escenas atractivas para tu demo.
3
Step 3
Mejora con Funciones de IA
Utiliza la generación de voz en off de IA para añadir una narración clara y natural, asegurando que tu mensaje se entregue perfectamente.
4
Step 4
Comparte Tu Demo
Exporta tu vídeo de demostración de software pulido en varios formatos y relaciones de aspecto, luego compártelo directamente con tu audiencia a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación de Software con Vídeos de IA

.

Mejora el aprendizaje y la retención creando dinámicos vídeos de demostración de software generados por IA para una formación y onboarding de producto efectivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de producto utilizando funciones de IA?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de demostración de producto aprovechando funciones avanzadas de IA, permitiéndote generar contenido atractivo a partir de guiones de texto a vídeo. Nuestros avatares de IA y la robusta generación de voz en off hacen que la construcción de demos de producto atractivas sea eficiente y profesional.

¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para personalizar y compartir vídeos de demostración de software?

HeyGen ofrece amplios controles técnicos para la personalización de marca, incluyendo la personalización de logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de demostración de software se alineen con la identidad de tu marca. También puedes utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto y varias integraciones para compartir fácilmente tus vídeos de producto pulidos a través de plataformas.

¿Puede HeyGen automatizar partes del proceso de producción de vídeos de demostración de producto?

Sí, HeyGen automatiza significativamente la creación de demos a través de su plataforma intuitiva, ofreciendo plantillas y generación de voz en off de IA para acelerar tu flujo de trabajo. Puedes generar rápidamente demos de producto profesionales e incluso añadir subtítulos/captions automáticamente, mejorando la accesibilidad y ahorrando tiempo.

¿Qué tipos de demos de producto se pueden crear utilizando las herramientas de demostración de HeyGen?

HeyGen sirve como un versátil creador de demos de producto, permitiendo la creación de diversas demos de software y vídeos de marketing. Con avatares de IA, una rica biblioteca de medios y capacidades robustas de texto a vídeo, puedes producir animaciones atractivas y recorridos detallados de productos sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo