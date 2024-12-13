Imagina un anuncio de video dinámico de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es generar anuncios de video atractivos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos entre diversos escenarios empresariales aspiracionales, subrayados por una banda sonora contemporánea y animada. La narración de audio, entregada con una clara voz en off de AI, destacará la simplicidad de crear anuncios de video impresionantes aprovechando la función de texto a video de HeyGen, transformando texto simple en un anuncio profesional.

