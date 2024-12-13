Generador de Anuncios de Demostración de Software: Crea Demos Atractivas con AI

Genera instantáneamente anuncios de video de demostración de producto profesionales con voces en off de AI realistas para un máximo compromiso.

Imagina un anuncio de video dinámico de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es generar anuncios de video atractivos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos entre diversos escenarios empresariales aspiracionales, subrayados por una banda sonora contemporánea y animada. La narración de audio, entregada con una clara voz en off de AI, destacará la simplicidad de crear anuncios de video impresionantes aprovechando la función de texto a video de HeyGen, transformando texto simple en un anuncio profesional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video de demostración de producto pulido de 45 segundos dirigido a gerentes de producto y startups, enfatizando la claridad e impacto de sus presentaciones de producto. La estética visual debe ser limpia y profesional, enfocándose en transiciones suaves entre tomas de la interfaz de usuario del producto y gráficos animados, acompañados de una música de fondo sofisticada pero accesible. Un avatar de AI atractivo, utilizando la capacidad de avatares de AI de HeyGen, articulará características y beneficios clave, explicando cómo las voces en off de AI dan vida a sus demostraciones con un tono natural y persuasivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video inspirador de creación de anuncios de 60 segundos adaptado para los especialistas en marketing digital y marcas de comercio electrónico que buscan escalar sus campañas. Visualmente, el video será enérgico y diverso, mostrando rápidamente un montaje de diferentes estilos de anuncios e industrias, reflejando la versatilidad del contenido de marketing. El audio contará con una pista pop moderna y enérgica, con una voz de AI amigable y segura explicando cómo personalizar contenido con AI usando la rica biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente campañas publicitarias impactantes que resuenen con audiencias específicas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video promocional conciso de 30 segundos específicamente para desarrolladores de software y empresas SaaS, ilustrando la eficiencia de un generador de anuncios de demostración de software. El enfoque visual debe ser rápido e ilustrativo, con grabaciones de pantalla dinámicas y animaciones elegantes para demostrar la funcionalidad del producto, todo ambientado con un diseño de sonido impactante y orientado a la tecnología. Una generación de voz en off confiada y entusiasta, impulsada por HeyGen, guiará a los espectadores a través del proceso sin problemas de convertir características complejas de software en anuncios de video de producto atractivos, destacando la rápida entrega de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Anuncios de Demostración de Software

Crea anuncios de video atractivos impulsados por AI para tus demostraciones de software de manera rápida y eficiente, transformando tus presentaciones de producto en campañas atractivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza redactando tu guion o generando uno con AI. Este guion formará la base para tu demo de "Creador de Anuncios de Video AI", permitiendo que la plataforma produzca visuales dinámicos a partir de tu texto usando Texto a video desde guion.
2
Step 2
Personaliza con Voz AI
Eleva tu demostración de software seleccionando entre una variedad de voces profesionales. Utiliza la generación de Voz en off para crear una narración cautivadora para tus "demos de producto", asegurando una presentación clara y atractiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Mejora tu "video de producto" con medios atractivos. Genera fácilmente Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador en diferentes plataformas.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio Final
Finaliza tu "creación de anuncio" optimizando la relación de aspecto y la resolución. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que tu anuncio de demostración esté perfectamente adaptado para varios canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Demos de Producto y Éxito

.

Transforma testimonios de clientes y demostraciones de producto en videos de AI convincentes que generan confianza e ilustran valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de anuncios de video?

HeyGen revoluciona la creación de anuncios de video permitiéndote generar rápidamente anuncios de video de AI atractivos con avatares de AI personalizables. Esto agiliza todo el proceso, desde el guion hasta el video final, haciendo que la producción de anuncios sofisticados sea accesible para todos.

¿Puedo personalizar mi contenido de video con el AI de HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen te permite personalizar contenido con AI utilizando varias plantillas y opciones de marca personalizadas. Puedes aplicar fácilmente los elementos de tu kit de marca, como logotipos y colores, para asegurar que todos tus videos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué tipo de videos de producto puedo crear usando HeyGen?

HeyGen es un generador de anuncios de demostración de software ideal para crear videos de producto de alta calidad y tutoriales atractivos. Puedes transformar características de producto complejas en historias visuales convincentes que resuenen con tu audiencia y fomenten el compromiso.

¿HeyGen admite la creación de anuncios de video estilo contenido generado por el usuario?

Sí, HeyGen es perfecto para generar anuncios de video UGC dinámicos que capturan un atractivo auténtico. Su plataforma intuitiva te permite producir contenido cautivador adecuado para varias plataformas de redes sociales, incluidos formatos optimizados para un anuncio en Instagram.

