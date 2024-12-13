Generador de Vídeos de Habilidades Blandas: Formación Potenciada por IA Hecha Fácil

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos para el desarrollo interno con avatares de IA profesionales.

Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen simplifica sus vídeos de marketing con un estilo visual profesional y animado, y una voz en off enérgica. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para transformar sin esfuerzo el contenido escrito en material promocional atractivo para sus servicios.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 60 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, con una estética visual moderna y dinámica, transiciones suaves y un avatar de IA conversacional. Este vídeo demostraría lo fácil que es mejorar sus vídeos de redes sociales y sus esfuerzos de creación de contenido en general sin necesidad de aparecer en cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH y L&D, presentando un estilo visual claro, instructivo y profesional con una voz en off amigable. Destaca la capacidad de HeyGen para generar contenido de vídeo de formación, centrándose específicamente en habilidades blandas, aprovechando los subtítulos para asegurar la máxima accesibilidad y comprensión para todos los aprendices.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo convincente de 50 segundos para gerentes de producto o equipos de ventas presentando nuevas características, empleando un estilo visual elegante, limpio y demostrativo con gráficos animados y una voz en off concisa. Enfatiza cómo las plantillas y escenas de HeyGen agilizan la creación de explicaciones de productos pulidas desde el concepto hasta la exportación final.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Habilidades Blandas

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en habilidades blandas impactantes con IA. Transforma tus guiones en contenido visual atractivo, con avatares de IA realistas y personalización de marca.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta el diálogo para tu formación en habilidades blandas. Nuestra plataforma utiliza tu entrada de texto a vídeo desde el guion para generar el contenido hablado de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para ser el presentador o personaje en tu vídeo de formación en habilidades blandas.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo seleccionando entre varias plantillas y escenas, y aplica tus controles de marca como logotipos y colores para coincidir con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Finaliza tu vídeo de habilidades blandas y utiliza las opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para compartirlo sin problemas en cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Motivacional Impactante

Genera vídeos motivacionales convincentes que empoderan a las personas, fomentan mentalidades positivas y refuerzan eficazmente los principios clave de habilidades blandas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de contenido para marketing y redes sociales?

HeyGen simplifica la creación de contenido permitiéndote generar vídeos de marketing y redes sociales de alta calidad utilizando avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas para producir contenido visual atractivo de manera eficiente.

¿Qué tipo de control creativo tengo sobre los avatares de IA y la estética de los vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece un extenso control creativo sobre tus vídeos, permitiéndote personalizar avatares de IA, aplicar controles de marca y utilizar plantillas para visuales cinematográficos. También puedes enriquecer tus vídeos con pegatinas y gráficos de la biblioteca de medios para lograr animaciones originales.

¿Puede HeyGen transformar contenido existente en formatos de vídeo dinámicos?

Sí, HeyGen te permite transformar diversos contenidos existentes, como PDFs, PowerPoints e imágenes, en vídeos dinámicos. Esta capacidad simplifica la creación de vídeos de principio a fin, haciéndola ideal para explicaciones de productos o vídeos de formación sin necesidad de edición compleja.

¿Cómo convierte HeyGen las indicaciones de texto en vídeos profesionales generados por IA?

HeyGen sobresale en convertir indicaciones de texto en impresionantes vídeos generados por IA utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y los avatares de IA de HeyGen proporcionarán voces en off profesionales y visuales sincronizados, junto con subtítulos automáticos, ofreciendo control creativo sobre tu producción.

