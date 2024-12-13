Creador de Vídeos Promocionales para Redes Sociales para Contenido Atractivo

Impulsa tus campañas de marketing creando vídeos promocionales para redes sociales con avatares de IA realistas y herramientas fáciles de usar.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es convertirse en un "creador de vídeos promocionales para redes sociales". El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, con una voz en off cálida y alentadora, enfatizando el poder de las "Plantillas y escenas" para producir rápidamente contenido de aspecto profesional sin experiencia previa en edición.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando el impacto transformador de las "funciones de IA" en los "vídeos promocionales". Este vídeo debe adoptar una estética visual elegante y futurista con un avatar de IA autoritario pero atractivo que transmita los mensajes clave, destacando la integración perfecta de la "Generación de voz en off" para diversas campañas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos para gestores de redes sociales e influencers, demostrando cómo "crear vídeos promocionales" que destaquen en "redes sociales". El estilo visual debe ser enérgico y aspiracional, con música moderna y "Subtítulos/captions" generados automáticamente para asegurar la accesibilidad en todas las plataformas, facilitando la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional conciso de 30 segundos diseñado para agencias de marketing digital, enfocándose en HeyGen como el "creador de vídeos promocionales" definitivo. El enfoque visual debe ser limpio y eficiente, con una voz en off profesional y segura, demostrando la flexibilidad de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para reutilizar contenido en múltiples necesidades y plataformas de clientes, destacando la eficiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Redes Sociales

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales atractivos para todas tus plataformas de redes sociales con herramientas impulsadas por IA y un editor de arrastrar y soltar.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu vídeo promocional eligiendo entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente, o comienza desde cero usando el editor en línea intuitivo.
2
Step 2
Añade tu Contenido y Guion
Sube fácilmente tus medios o utiliza nuestra extensa biblioteca de medios. Luego, introduce tu guion para aprovechar nuestra función de Texto a vídeo desde guion, transformando tu texto en contenido de vídeo dinámico.
3
Step 3
Personaliza con Funciones de IA
Personaliza tu vídeo con generación de voz en off y subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Refina tus visuales y marca usando herramientas de edición robustas.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Redes Sociales
Genera tu vídeo promocional usando Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones optimizadas para diferentes plataformas de redes sociales. Descarga tu creación final y compártela con tu audiencia para impulsar tus campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Destaca efectivamente experiencias positivas de clientes a través de vídeos atractivos impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos para redes sociales?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos promocionales profesionales aprovechando una vasta biblioteca de plantillas, recursos libres de derechos y música. Su editor en línea intuitivo facilita la producción de contenido de alta calidad optimizado para diversas plataformas de redes sociales.

¿Qué funciones de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen incorpora funciones avanzadas de IA como avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote generar contenido de vídeo atractivo a partir de un simple guion. También proporciona generación de voz en off impulsada por IA y subtítulos automáticos para mejorar tus producciones.

¿Es HeyGen un editor de vídeo fácil de usar para principiantes?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado como un editor en línea intuitivo con una interfaz de arrastrar y soltar, haciendo que la creación de vídeos promocionales sea accesible para todos. Puedes personalizar fácilmente las plantillas, añadir tu marca y crear campañas de marketing impresionantes sin experiencia previa en edición de vídeo.

¿Puedo personalizar mis vídeos promocionales con elementos de marca en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo y colores de marca en tus vídeos promocionales. Esto asegura la consistencia en todas tus campañas de redes sociales y fortalece la identidad de tu marca.

