Crea un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, demostrando cómo HeyGen funciona como un generador de vídeos intuitivo con IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, mostrando elementos de interfaz de usuario simples, acompañado de una voz en off amigable y clara. Destaca la función de Texto a vídeo desde guion para ilustrar cómo los usuarios pueden transformar rápidamente contenido escrito en vídeos atractivos, actuando efectivamente como un generador de texto a vídeo.

