Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla una demostración de producto atractiva de 45 segundos específicamente para los especialistas en marketing digital que buscan crear contenido de "vídeo de alta calidad". El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando un "avatar de IA" para presentar las características clave de manera clara y profesional, complementado con música de fondo animada. Enfatiza cómo los "avatares de IA" de HeyGen pueden generar "vídeos sociales atractivos" que cautivan a las audiencias y elevan el mensaje de la marca.
Diseña un vídeo tutorial informativo de 60 segundos para creadores de contenido e influencers que buscan compartir consejos y trucos rápidos en las redes sociales. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, incorporando superposiciones de texto dinámicas y mostrando procesos paso a paso, apoyado por "Subtítulos/captions" claros para accesibilidad. Este prompt debe resaltar la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen, demostrando cómo mejora la comprensión y amplía el alcance para cualquier "creador de vídeos de redes sociales".
Produce un impresionante vídeo de anuncio de marca de 15 segundos para empresas que lanzan un nuevo producto, buscando un impacto instantáneo en varias plataformas sociales. La estética debe ser cinematográfica y pulida, confiando en gran medida en "gráficos ricos" y cautivadores "recursos de medios de stock", acompañados de un breve golpe musical dramático. Muestra la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener visuales premium, permitiendo a las marcas crear "vídeos sociales atractivos" convincentes y memorables.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing Social

Crea fácilmente vídeos atractivos para redes sociales con funciones impulsadas por IA y plantillas personalizables para cautivar a tu audiencia y mejorar tu presencia en línea.

Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables o genera un vídeo a partir de un guion utilizando funciones impulsadas por IA para comenzar tu creación de contenido.
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo utilizando el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Incorpora el estilo único de tu marca con controles de marca, añade texto al vídeo y elige entre extensos recursos de medios de stock.
Refina y Mejora tu Vídeo
Pulsa tu vídeo con herramientas de edición avanzadas. Genera voces en off dinámicas, recorta y redimensiona clips con precisión, y aplica animación y contenido animado para que tu mensaje destaque.
Exporta y Comparte sin Problemas
Descarga tu vídeo de alta calidad en varios formatos optimizados para plataformas de redes sociales. Comparte tu contenido atractivo directamente con tu audiencia, asegurando el máximo impacto en todos los canales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en vídeos dinámicos de IA, construyendo confianza y credibilidad con tu audiencia objetivo de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para redes sociales?

HeyGen te permite producir vídeos de alta calidad y atractivos para redes sociales sin esfuerzo. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables, las funciones impulsadas por IA y una rica biblioteca de medios de stock para diseñar contenido convincente que capture la atención en las plataformas de redes sociales.

¿Ofrece HeyGen herramientas para personalizar el contenido de vídeo con mi marca?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos para personalizar tus vídeos. Puedes aplicar fácilmente el logotipo y los colores de tu marca utilizando nuestra función de Kit de Marca, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la estética de tu empresa y cree vídeos profesionales.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos en línea fácil de usar para proyectos creativos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Esto hace que sea increíblemente fácil producir contenido de vídeo de alta calidad para presentaciones, vídeos educativos o cualquier proyecto creativo, sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Pueden las funciones de IA de HeyGen agilizar el flujo de trabajo de producción de vídeo?

Absolutamente. HeyGen integra funciones avanzadas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA y funcionalidad de texto a vídeo desde guiones, para agilizar significativamente tu producción de vídeo. Estas herramientas te ayudan a generar vídeos profesionales de manera más eficiente, transformando tus ideas en contenido atractivo con rapidez y precisión.

