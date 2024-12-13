Tu Creador de Vídeos Explicativos de Impacto Social: Crea Historias Poderosas

Crea vídeos de impacto social poderosos sin habilidades de edición. Nuestra plataforma simplifica temas complejos con un inteligente Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro que buscan articular su misión e impacto a posibles donantes y voluntarios. El estilo visual debe ser cálido e inspirador, combinando imágenes del mundo real con gráficos animados claros y fáciles de entender. Una banda sonora orquestal edificante debe acompañar una "Generación de voz en off" profesional y empática para transmitir el mensaje de manera efectiva, mostrando cómo un "creador de vídeos explicativos de impacto social" como HeyGen puede elevar su narrativa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a emprendedores o educadores ocupados que necesitan "simplificar temas complejos" para su audiencia. Imagina un estilo visual moderno y minimalista con "avatares de IA" realistas explicando conceptos intrincados con gráficos en movimiento atractivos. El audio debe ser nítido y profesional, utilizando la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" para una voz que mantenga un tono autoritario pero accesible, demostrando el poder de un "Creador de Vídeos Explicativos de IA".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y profesionales del marketing que buscan una producción de vídeo rápida y de alta calidad. La estética visual debe ser vibrante y de ritmo rápido, utilizando clips diversos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" y tipografía enérgica. El audio contará con música alegre y libre de derechos que complementa una narración ágil, destacando cómo HeyGen funciona como una poderosa "plataforma de creación de vídeos" para generar contenido atractivo rápidamente, con "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para diferentes plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para formación corporativa interna o incorporación, específicamente para usuarios sin "habilidades de edición" que necesitan aprender una nueva función de software. El enfoque visual debe ser limpio y paso a paso, utilizando principalmente grabaciones de pantalla integradas con "Plantillas y escenas" simples para mayor claridad y mejoradas con elementos animados básicos. Una voz en off clara y calmada, apoyada por "Subtítulos/captions" precisos, guiará al espectador a través del proceso, enfatizando la facilidad de crear "vídeos explicativos animados" profesionales sin experiencia previa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Impacto Social

Transforma fácilmente tu misión social en vídeos explicativos animados atractivos, alcanzando a una audiencia más amplia sin necesidad de habilidades de edición complejas. Crea historias impactantes sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Narrativa
Comienza delineando tu mensaje o utilizando la función de Texto a vídeo desde guion para desarrollar una narrativa convincente para tu historia de impacto social. Nuestra plataforma ayuda a simplificar temas complejos.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Personajes
Elige de una diversa biblioteca de Plantillas y escenas. Personalízalas con visuales relevantes, avatares de IA y elementos animados que resuenen con tu causa, aprovechando las plantillas de vídeos explicativos.
3
Step 3
Añade Voces en Off de IA y Música
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional en varios idiomas y acentos, utilizando avanzadas voces en off de IA. Integra música de fondo y efectos de sonido para crear una experiencia atractiva para los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Impacto
Finaliza tu vídeo explicativo de impacto social, asegurándote de que esté optimizado para varias plataformas utilizando el Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Comparte fácilmente tu mensaje a través de redes sociales y otros canales para amplificar tu alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustra Contextos Sociales Históricos

.

Transforma eventos históricos en narrativas de vídeo vívidas, proporcionando contexto crucial para los desafíos sociales actuales e inspirando a la acción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos animados atractivos sin experiencia en diseño?

HeyGen es un Creador de Vídeos Explicativos de IA intuitivo que permite a los usuarios producir vídeos explicativos animados profesionales sin esfuerzo. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y su extensa biblioteca de plantillas de vídeos explicativos hacen posible crear contenido visual atractivo incluso sin habilidades previas de edición.

¿Qué características avanzadas de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos explicativos?

HeyGen integra características de IA de vanguardia, incluyendo avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad, para mejorar tus vídeos explicativos. Esta tecnología avanzada agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar contenido dinámico con facilidad.

¿Puede HeyGen simplificar temas complejos de manera efectiva a través de vídeos?

Absolutamente. HeyGen, como una robusta plataforma de creación de vídeos, está diseñada para ayudarte a simplificar temas complejos en formatos de vídeo fácilmente digeribles y atractivos. Aprovecha sus herramientas integrales para transformar ideas intrincadas en vídeos de marketing claros e impactantes o materiales de formación.

¿Proporciona HeyGen una variedad de plantillas de vídeos explicativos y medios de stock?

Sí, HeyGen ofrece una rica selección de plantillas de vídeos explicativos y una vasta biblioteca de medios de stock para iniciar tus proyectos. Estos recursos, combinados con su editor de arrastrar y soltar, aseguran que tengas todo lo necesario para producir vídeos explicativos animados únicos y visualmente atractivos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo