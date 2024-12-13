Crea vídeos impresionantes con Sneak Peek Video Maker
Crea promociones atractivas sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables y avatares IA para un toque profesional.
Explorar ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Captura la esencia de tu próximo lanzamiento de producto en un video promocional de 60 segundos diseñado para mercadólogos conocedores de la tecnología. Este video aprovecha la interfaz de arrastrar y soltar de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para crear una experiencia visualmente impactante. El estilo de audio es animado y atractivo, diseñado para mantener a los espectadores enganchados de principio a fin. Con la capacidad de añadir subtítulos, tu mensaje será claro y accesible para todos.
Crea expectación en torno a tu último evento con un video adelanto de 30 segundos, ideal para influencers de redes sociales que buscan ampliar su alcance. El video presenta las funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que tu contenido se vea perfecto en cualquier plataforma. El estilo visual es vibrante y enérgico, acompañado de una pista musical pegadiza que marca el tono. Con el control creativo en tus manos, puedes personalizar cada detalle para que se alinee con tu marca.
Presenta tu nuevo servicio con un vídeo promocional de 45 segundos, creado para propietarios de pequeñas empresas ansiosos por causar un impacto. Utilizando la generación de voz en off de HeyGen, este vídeo combina una narración profesional con imágenes impactantes de la función de plantillas y escenas. El estilo de audio es cálido y acogedor, diseñado para generar confianza y conexión con tu audiencia. Con el editor de vídeos de HeyGen, puedes ajustar cada elemento para crear un producto final pulido.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Creación de Video Nativo
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen empodera a los creadores con su creador de videos de vista previa, ofreciendo plantillas de video personalizables y una interfaz de arrastrar y soltar para una creación de videos sin esfuerzos. Mejora tu marca y atrae al público en las redes sociales con soluciones de video impulsadas por IA.
Genera vídeos atractivos para redes sociales.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mi vídeo promocional?
HeyGen ofrece un potente creador de vídeos promocionales con plantillas personalizables y una interfaz de arrastrar y soltar, lo que te permite crear contenido promocional atractivo sin esfuerzo. Con acceso a medios libres de derechos y controles de marca, puedes asegurarte de que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué características ofrece el creador de videos de avance de HeyGen?
El creador de videos de adelanto de HeyGen ofrece control creativo con avatares de IA y capacidades de texto a video, permitiéndote crear vistas previas cautivadoras. La plataforma admite varias resoluciones de video e incluye herramientas para agregar subtítulos de texto y pistas de música para mejorar tus adelantos.
¿El editor de video de HeyGen puede dar soporte a canales de redes sociales?
Sí, el editor de video de HeyGen está diseñado para optimizar contenido para canales de redes sociales. Con opciones de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportación, puedes adaptar fácilmente tus videos para plataformas como Instagram, Facebook y más, asegurando que tu contenido se vea genial en todas partes.
¿Por qué elegir HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen destaca en la creación de videos con sus características impulsadas por IA, incluyendo la generación de voz en off y una biblioteca de medios completa. La interfaz intuitiva de la plataforma y las amplias plantillas de video la hacen ideal tanto para principiantes como para profesionales que buscan soluciones de video eficientes y creativas.