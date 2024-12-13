Creador de Anuncios de Snapchat: Crea Anuncios Atractivos Rápidamente

Crea impresionantes anuncios de vídeo para Snapchat con avatares de IA, produciendo contenido atractivo que mejora el rendimiento de tus anuncios.

Crea un vídeo vertical de 15 segundos para una campaña de anuncios de Snapchat de una marca de moda, dirigido a la Generación Z con una nueva colección de ropa urbana. El estilo visual debe ser muy dinámico, con cortes rápidos de modelos diversos en entornos urbanos, una gradación de color vibrante y una banda sonora de hip-hop en tendencia para crear vídeos atractivos. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente el flujo narrativo inicial y el texto en pantalla.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 30 segundos diseñado para jóvenes adultos (18-25) que presenta una nueva función de una app de bienestar, presentado como un anuncio de vídeo en Snapchat. La estética visual debe ser limpia, moderna y atractiva, con música de fondo suave y calmante y un tono amigable y tranquilizador del presentador. Este vídeo contará prominentemente con los avatares de IA de HeyGen para transmitir el mensaje, proporcionando una cara profesional y cercana para la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de historia de 10 segundos para anunciar una venta flash de una app de juegos móviles, dirigido a jugadores casuales y compradores móviles. El vídeo debe ser visualmente enérgico con gráficos audaces, transiciones rápidas, efectos de sonido juguetones y una voz en off urgente y emocionante para impulsar la acción inmediata. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza promocional de alto impacto utilizando las mejores prácticas creativas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio inmersivo de 20 segundos que demuestre una experiencia de realidad aumentada para una nueva app de decoración del hogar, destinado a los primeros adoptantes que aprecian la tecnología innovadora y el diseño moderno. El estilo visual debe ser elegante, futurista y muy pulido, mostrando las características de realidad aumentada integradas sin problemas en entornos reales, acompañado de música de fondo ambiental y sofisticada para una generación efectiva de anuncios de vídeo. El mensaje principal debe ser transmitido a través de la generación de voz en off de HeyGen, proporcionando una narración clara y atractiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Anuncios para Snapchat

Diseña rápidamente anuncios de vídeo para Snapchat que capten la atención y fomenten el compromiso utilizando potentes herramientas de IA y recursos creativos.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Anuncio
Inicia tu proyecto de anuncios de vídeo para Snapchat de manera eficiente seleccionando entre una variedad de plantillas de anuncios pre-diseñadas para una creación rápida.
2
Step 2
Genera tu Guion con IA
Transforma tu contenido escrito en un discurso atractivo utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar tu producción de vídeo.
3
Step 3
Añade Avatares de IA
Eleva tus visuales incorporando avatares de IA realistas para narrar tu mensaje, haciendo que tu contenido creativo sea más dinámico y memorable.
4
Step 4
Exporta para Anuncios de Snapchat
Finaliza tu anuncio de vídeo atractivo utilizando el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para asegurarte de que esté perfectamente optimizado y listo para tu campaña de anuncios de Snapchat.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla anuncios de historias de éxito de clientes convincentes para Snapchat, construyendo confianza e impulsando conversiones con testimonios auténticos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de vídeo para Snapchat?

HeyGen actúa como un generador de anuncios de IA intuitivo, simplificando el proceso de creación de vídeos atractivos para los anuncios de Snapchat. Utiliza sus herramientas creativas y avatares de IA para producir anuncios de vídeo de alta calidad y profesionales rápidamente, optimizados para varios formatos de anuncios.

¿Puedo usar avatares de IA para mejorar mis anuncios de historia de Snapchat?

Absolutamente. HeyGen ofrece una selección de avatares de IA realistas que puedes integrar en tus anuncios de vídeo, incluidos los anuncios de historia, para aumentar el compromiso y transmitir eficazmente el mensaje de tu marca. Esta función, combinada con controles de marca, hace que tus vídeos sean únicos.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para generar anuncios de vídeo?

HeyGen es una poderosa herramienta creativa para la producción de vídeos, ofreciendo una amplia gama de plantillas de anuncios y un editor de vídeo robusto. Nuestra plataforma te permite generar anuncios de vídeo cautivadores y crear guiones de vídeo con facilidad, asegurando que se cumplan las mejores prácticas creativas para tus campañas.

¿Cómo asegura HeyGen que mis anuncios de vídeo estén optimizados para diferentes plataformas y formatos de anuncios?

HeyGen admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y varias opciones de exportación, lo que te permite adaptar sin problemas tus vídeos atractivos para diferentes plataformas, incluidos los requisitos específicos para los anuncios de vídeo de Snapchat y otros formatos de experiencia de realidad aumentada. Esto asegura que tu contenido siempre luzca profesional.

