Creador de Anuncios de Snapchat: Crea Anuncios Atractivos Rápidamente
Crea impresionantes anuncios de vídeo para Snapchat con avatares de IA, produciendo contenido atractivo que mejora el rendimiento de tus anuncios.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo instructivo de 30 segundos diseñado para jóvenes adultos (18-25) que presenta una nueva función de una app de bienestar, presentado como un anuncio de vídeo en Snapchat. La estética visual debe ser limpia, moderna y atractiva, con música de fondo suave y calmante y un tono amigable y tranquilizador del presentador. Este vídeo contará prominentemente con los avatares de IA de HeyGen para transmitir el mensaje, proporcionando una cara profesional y cercana para la marca.
Desarrolla un anuncio de historia de 10 segundos para anunciar una venta flash de una app de juegos móviles, dirigido a jugadores casuales y compradores móviles. El vídeo debe ser visualmente enérgico con gráficos audaces, transiciones rápidas, efectos de sonido juguetones y una voz en off urgente y emocionante para impulsar la acción inmediata. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza promocional de alto impacto utilizando las mejores prácticas creativas.
Imagina un anuncio inmersivo de 20 segundos que demuestre una experiencia de realidad aumentada para una nueva app de decoración del hogar, destinado a los primeros adoptantes que aprecian la tecnología innovadora y el diseño moderno. El estilo visual debe ser elegante, futurista y muy pulido, mostrando las características de realidad aumentada integradas sin problemas en entornos reales, acompañado de música de fondo ambiental y sofisticada para una generación efectiva de anuncios de vídeo. El mensaje principal debe ser transmitido a través de la generación de voz en off de HeyGen, proporcionando una narración clara y atractiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo para Snapchat de alto rendimiento utilizando IA, mejorando la efectividad y el alcance de la campaña en minutos.
Anuncios de Vídeo Social Atractivos.
Genera anuncios de historia de Snapchat y clips de vídeo cautivadores en minutos para captar la atención del público y aumentar el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de vídeo para Snapchat?
HeyGen actúa como un generador de anuncios de IA intuitivo, simplificando el proceso de creación de vídeos atractivos para los anuncios de Snapchat. Utiliza sus herramientas creativas y avatares de IA para producir anuncios de vídeo de alta calidad y profesionales rápidamente, optimizados para varios formatos de anuncios.
¿Puedo usar avatares de IA para mejorar mis anuncios de historia de Snapchat?
Absolutamente. HeyGen ofrece una selección de avatares de IA realistas que puedes integrar en tus anuncios de vídeo, incluidos los anuncios de historia, para aumentar el compromiso y transmitir eficazmente el mensaje de tu marca. Esta función, combinada con controles de marca, hace que tus vídeos sean únicos.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para generar anuncios de vídeo?
HeyGen es una poderosa herramienta creativa para la producción de vídeos, ofreciendo una amplia gama de plantillas de anuncios y un editor de vídeo robusto. Nuestra plataforma te permite generar anuncios de vídeo cautivadores y crear guiones de vídeo con facilidad, asegurando que se cumplan las mejores prácticas creativas para tus campañas.
¿Cómo asegura HeyGen que mis anuncios de vídeo estén optimizados para diferentes plataformas y formatos de anuncios?
HeyGen admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y varias opciones de exportación, lo que te permite adaptar sin problemas tus vídeos atractivos para diferentes plataformas, incluidos los requisitos específicos para los anuncios de vídeo de Snapchat y otros formatos de experiencia de realidad aumentada. Esto asegura que tu contenido siempre luzca profesional.