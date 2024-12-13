HeyGen es excelente para producir vídeos de marketing de alta calidad optimizados para redes sociales. La plataforma permite el cambio de relación de aspecto, lo que te permite adaptar tus vídeos para varias plataformas. Con una amplia selección de plantillas de vídeo y opciones para diversos estilos de vídeo, HeyGen hace que sea fácil involucrar a tu audiencia dondequiera que estén.