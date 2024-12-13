Tu Creador de Vídeos Explicativos de Ciudad Inteligente para la Innovación Urbana

Simplifica conceptos urbanos complejos en explicaciones visuales dinámicas con avatares de IA.

Crea un vídeo explicativo convincente de 60 segundos que muestre una solución de 'creador de vídeos explicativos de ciudad inteligente', diseñado para residentes urbanos y responsables políticos. El estilo visual debe ser limpio y futurista, con un avatar de IA atractivo que explique cómo la infraestructura inteligente mejora la vida diaria, acompañado de una voz en off clara y profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a equipos de marketing de ciudades y planificadores urbanos, destacando la facilidad de lanzar nuevas iniciativas de ciudades inteligentes. Emplea gráficos en movimiento vibrantes y música animada, utilizando las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje impactante, mejorado por la generación precisa de 'Voz en off'.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos que explique conceptos complejos de 'visualización de datos' en un contexto de ciudad inteligente para educadores y estudiantes. El estilo visual debe estar rico en gráficos con infografías claras, generadas eficientemente usando 'Texto a vídeo desde guion' y accesibles con 'Subtítulos/captions' automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 15 segundos para redes sociales dirigido a coordinadores de alcance comunitario, ilustrando un beneficio tangible de vivir en una ciudad inteligente. Este 'contenido de vídeo atractivo' debe presentar visuales modernos y rápidos de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock', optimizados para varias plataformas usando 'Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto' para un impacto máximo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Ciudad Inteligente

Crea vídeos explicativos convincentes y profesionales para conceptos de ciudad inteligente con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por IA y características personalizables para involucrar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Crea historias atractivas pegando tu guion directamente en la plataforma, utilizando la función de texto a vídeo para iniciar la generación de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas profesionales, o mejora tu vídeo con avatares de IA realistas para presentar tus conceptos de ciudad inteligente de manera dinámica.
3
Step 3
Añade Voz y Subtítulos
Añade generación de voz en off profesional a tu vídeo, asegurando una comunicación clara, y genera automáticamente subtítulos/captions para una accesibilidad más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tus vídeos explicativos profesionales en varios formatos de relación de aspecto, aprovechando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para asegurar que estén optimizados para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito de Proyectos de Ciudades Inteligentes

Destaca el impacto positivo de las soluciones de ciudades inteligentes a través de narrativas de vídeo impulsadas por IA que demuestran resultados tangibles de los proyectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos atractivos?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos explicativos profesionales y atractivos utilizando IA. Su plataforma intuitiva y diversas plantillas agilizan el proceso, permitiendo flexibilidad creativa desde el guion hasta el vídeo final.

¿Puedo personalizar el estilo visual y la marca de mis vídeos explicativos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote integrar los colores de tu marca, estilos personalizados e imágenes. También puedes personalizar avatares de IA y fondos para asegurar que tus vídeos animados se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de historias dinámicas con HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen son fundamentales para crear historias dinámicas y atractivas. Dan vida a tus guiones de texto a vídeo con generación de voz en off realista, proporcionando una explicación visual convincente que cautiva a tu audiencia.

¿HeyGen admite la producción de varios tipos de vídeos promocionales y para redes sociales?

Sí, HeyGen está diseñado para la producción eficiente de una amplia gama de contenidos, incluidos vídeos promocionales y clips cortos y atractivos para redes sociales. Aprovechando la IA, puedes generar rápidamente vídeos explicativos profesionales y mejorarlos con vídeos de stock y recursos musicales.

