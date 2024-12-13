Generador de Formación para Pequeñas Empresas: Crea Cursos Rápidamente

Optimiza la formación de empleados con nuestro generador de formación para pequeñas empresas. Crea fácilmente cursos interactivos transformando guiones en vídeos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a formadores internos y departamentos de L&D, ilustrando cómo los módulos de microaprendizaje pueden aumentar el compromiso de los empleados. El estilo visual es moderno e interactivo, con texto animado y visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una generación de voz en off masculina profesional que explica claramente los beneficios de construir cursos interactivos rápidamente para diversas necesidades de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos para fundadores de pequeñas empresas, demostrando el poder de una experiencia de formación personalizable. El estilo visual es minimalista y orientado a soluciones, mostrando varias plantillas y escenas profesionales que se adaptan fácilmente a un camino de aprendizaje personalizado, con superposiciones de texto nítidas y música de fondo motivadora. El vídeo concluirá mostrando cómo el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen aseguran que el contenido se vea genial en todas partes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 75 segundos diseñado para equipos de marketing y éxito del cliente, destacando la facilidad de creación de cursos en vídeo para una educación superior del cliente. El estilo visual es amigable pero sofisticado, presentando un recorrido paso a paso sobre el uso de una herramienta de autoría para crear contenido atractivo, mejorado con subtítulos/captions claros para accesibilidad. Un avatar de IA femenino amigable guía a los espectadores, haciendo que el proceso de construir cursos en vídeo completos sea simple y efectivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Formación para Pequeñas Empresas

Crea sin esfuerzo cursos de formación profesionales y atractivos para tu equipo o clientes, transformando tus ideas en experiencias de aprendizaje impactantes.

1
Step 1
Crea el Contenido de Tu Curso
Comienza escribiendo tu guion de formación. Nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion transformará tus palabras en lecciones de vídeo atractivas.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu instructor atractivo, dando vida a tu material de formación con expresiones y voces naturales.
3
Step 3
Personaliza con Tu Marca
Personaliza tu curso aplicando los colores y logotipo únicos de tu empresa utilizando nuestros robustos controles de marca, asegurando un aspecto consistente y profesional para todos tus materiales de formación.
4
Step 4
Exporta Tu Formación Terminada
Una vez que tu curso esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos adecuados para tu software de formación en línea o LMS preferido, listo para empoderar a tus empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Microaprendizaje Dinámico y Actualizaciones

Produce rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos para módulos de microaprendizaje, actualizaciones rápidas o incorporación de empleados, optimizando tus esfuerzos de formación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de mis cursos en vídeo?

HeyGen te permite transformar rápidamente guiones en cursos de vídeo profesionales utilizando avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Este generador de cursos de IA simplifica drásticamente el proceso de creación de cursos en vídeo, permitiéndote producir contenido educativo de alta calidad de manera eficiente.

¿Ofrece HeyGen opciones personalizables para la marca de materiales de formación?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos de marca en todos tus materiales de formación en vídeo. Esto hace de HeyGen un generador de formación ideal para pequeñas empresas que buscan crear formación profesional y acorde a su marca para empleados.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para desarrollar contenido de microaprendizaje interactivo?

HeyGen actúa como una herramienta de autoría intuitiva, ofreciendo una rica biblioteca de plantillas y diversas escenas para crear cursos atractivos e interactivos. Con generación de voz en off de IA y opciones de subtítulos, es perfecto para crear experiencias de microaprendizaje efectivas.

¿Cómo facilita HeyGen el diseño fácil y la creación de contenido escalable?

HeyGen simplifica el proceso de diseño con su interfaz fácil de usar y extensa biblioteca de medios, permitiendo una creación de contenido rápida y escalable. Puedes redimensionar fácilmente los vídeos para varias plataformas, asegurando que tus materiales educativos estén siempre optimizados.

