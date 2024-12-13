El Mejor Creador de Vídeos de Marketing para Pequeñas Empresas

Impulsa tu marca y aumenta las conversiones con impresionantes vídeos de marketing creados sin esfuerzo usando avatares de IA.

533/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para pequeñas empresas de servicios que buscan construir confianza y credibilidad, considera desarrollar un convincente vídeo testimonial de 45 segundos adaptado para clientes potenciales escépticos o que comparan opciones. El estilo visual exige autenticidad, calidez y profesionalismo, idealmente incorporando imágenes genuinas de clientes junto con superposiciones de texto pulidas de sus testimonios. Asegura el máximo alcance y claridad utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y sus capacidades de Texto a vídeo desde guion para cualquier puente narrativo.
Prompt de Ejemplo 2
Profundiza el compromiso con tus clientes existentes y seguidores en redes sociales creando un inspirador vídeo de historia de marca de 60 segundos. Esta pieza debe adoptar un tono personal y narrativo, presentando un avatar de IA amigable que exponga tu misión contra un fondo de música suave y edificante y vislumbres auténticos detrás de escena. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu narrativa de marca y explora varios Plantillas y escenas para un diseño único y personalizable.
Prompt de Ejemplo 3
Impulsa la acción inmediata entre clientes existentes y potenciales en plataformas de redes sociales con un vibrante e impactante vídeo promocional de 15 segundos, perfecto para anunciar una oferta por tiempo limitado o una nueva llegada. Este vídeo necesita un estilo visual rápido y llamativo, incorporando animaciones de texto dinámicas y un claro llamado a la acción, todo sincronizado con música de fondo enérgica. Simplifica la creación de contenido utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales rápidos y asegura una visualización óptima en todas las plataformas mediante el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Marketing para Pequeñas Empresas

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing profesionales para tu pequeña empresa para atraer clientes y potenciar la presencia en línea de tu marca.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar la creación de tu vídeo de marketing, asegurando un aspecto pulido desde el principio.
2
Step 2
Añade tu Historia de Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo tu mensaje único, subiendo tus propios medios y aplicando tu distintiva marca con logotipos y colores personalizados.
3
Step 3
Aplica Mejoras de IA
Aprovecha las características avanzadas de IA como avatares de IA para presentadores y generación de voz en off realista para aumentar el compromiso y la accesibilidad para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Publica
Descarga tu vídeo de marketing completado, optimizado con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, listo para compartir inmediatamente en varias plataformas para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla convincentes vídeos testimoniales para construir confianza y convertir a clientes potenciales en clientes leales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de marketing atractivos utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Incorpora fácilmente tus elementos de marca para un aspecto profesional que resuene con tu audiencia.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para vídeos en redes sociales?

HeyGen aprovecha características avanzadas de IA como texto a vídeo y avatares de IA para simplificar la creación de vídeos de alta calidad para redes sociales. Esto permite una producción de vídeo eficiente sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca en mi contenido de vídeo?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo, colores y fuentes en todo tu contenido de vídeo. La coherencia de marca ayuda a fortalecer tu presencia y puede ayudar a aumentar las conversiones para tu negocio.

¿Es HeyGen adecuado para las necesidades de marketing de vídeo de pequeñas empresas?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de marketing ideal para pequeñas empresas, permitiéndote producir rápidamente vídeos promocionales y de productos profesionales. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de medios hacen que la creación de vídeos sea accesible para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo