Crea presentaciones impresionantes con Music Video Maker

Transforma tus fotos en presentaciones dinámicas con música de fondo sincronizada y avatares IA para una experiencia cautivadora.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.

Crea un vídeo de presentación de fotos de 45 segundos que cuente una historia cautivadora con la ayuda de la función de texto a vídeo de HeyGen. Diseñado para individuos creativos y pequeñas empresas que buscan exhibir sus productos o servicios, este vídeo combina avatares de IA y generación de voz en off para añadir un toque personal. El estilo visual es elegante y profesional, con un enfoque en la claridad y el impacto, lo que lo hace adecuado para LinkedIn y presentaciones profesionales.
Sumerga a su audiencia en una experiencia de creador de videos de diapositivas de 30 segundos con inteligencia artificial, donde cada imagen cobra vida con música de fondo sincronizada y transiciones de video cautivadoras. Dirigido a organizadores de eventos y mercadólogos, este video aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para crear una narrativa pulida y cohesiva. El estilo visual es moderno y dinámico, perfecto para captar la atención de los espectadores en conferencias o seminarios web en línea.
Atrae a tus seguidores con un carrusel de 60 segundos con música utilizando un creador de videos que combina visuales impresionantes y una banda sonora pegajosa. Ideal para influencers y creadores de contenido, este video utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer tu presentación con imágenes y clips de alta calidad. El estilo visual es moderno y enérgico, diseñado para resonar con una audiencia joven en plataformas como YouTube y Snapchat.
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona un creador de videos de diapositivas con música

Crea vídeos de presentaciones cautivadores con música sincronizada utilizando nuestro intuitivo creador de vídeos.

Step 1
Crea tu presentación de diapositivas
Comienza subiendo tus fotos al creador de videos de presentaciones. Utiliza nuestras plantillas y escenas para organizar tus imágenes en una presentación dinámica que cuente tu historia.
Step 2
Añadir música de fondo sincronizada
Mejora tu presentación de diapositivas añadiendo música. Elige de nuestra biblioteca de medios para encontrar la pista perfecta que complemente tus visuales y cree una experiencia atractiva.
Step 3
Aplicar transiciones y efectos de vídeo
Haz que tu presentación de diapositivas sea más dinámica aplicando transiciones y efectos de video. Estas características ayudan a combinar tus imágenes sin problemas y mantener el interés del espectador.
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo
Una vez que estés satisfecho con tu creación, exporta tu video de presentación en el formato deseado. Compártelo fácilmente en redes sociales o con amigos y familiares para mostrar tu trabajo.

Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de diapositivas con música utilizando herramientas potenciadas por la inteligencia artificial para mejorar la creatividad y la precisión técnica. Ya sea que estés elaborando presentaciones dinámicas o atractivas diapositivas para redes sociales, características de HeyGen como el creador de vídeos de diapositivas con IA y la música de fondo sincronizada aseguran que tu contenido cautive a la audiencia sin esfuerzo.

Presentar historias de éxito de clientes

Highlight customer achievements with engaging slideshow videos, utilizing AI to add music and dynamic effects for impactful storytelling.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi presentación de diapositivas con la creación de videos musicales?

HeyGen ofrece un creador de videos de diapositivas potenciado por IA que te permite añadir música a tus presentaciones de manera fluida, creando presentaciones dinámicas con música de fondo sincronizada y transiciones de video atractivas.

¿Qué hace único al creador de videos de presentaciones con IA de HeyGen?

El creador de videos de diapositivas con IA de HeyGen destaca por su capacidad de incorporar avatares de IA y generación de voz en off, proporcionando un toque personalizado a tus videos de diapositivas de fotos.

¿Puedo crear presentaciones de diapositivas para redes sociales usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear presentaciones de diapositivas cautivadoras para redes sociales con su extensa biblioteca de medios y plantillas personalizables, asegurando que tu contenido sea profesional y visualmente atractivo.

¿HeyGen admite la creación de videos de presentaciones de diapositivas a partir de texto?

Por supuesto, HeyGen te permite transformar texto en atractivos videos de presentación, utilizando sus capacidades de texto a video para crear narrativas convincentes con facilidad.

