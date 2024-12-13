Creador de Vídeos de Productos de Cuidado de la Piel: Impulsa Tu Marca

Genera vídeos de productos de calidad profesional con avatares de AI para aumentar significativamente las ventas y el compromiso en redes sociales.

Imagina crear un convincente vídeo de demostración de 30 segundos para tu último sérum, dirigido a entusiastas del cuidado de la piel ansiosos por rutinas comprobadas. El estilo visual debe ser brillante y limpio, con iluminación suave y primeros planos de la aplicación del producto, acompañado de música de fondo calmante y elegante. Utiliza la generación avanzada de voz en off de HeyGen para narrar los beneficios sin problemas, guiando a los espectadores a través de cada paso de la demostración del producto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vibrante vídeo promocional de 15 segundos anunciando el nuevo hidratante de tu marca, dirigido a compradores de belleza conscientes de las tendencias en redes sociales. Este breve y contundente clip debe presentar una estética visual moderna y dinámica con música animada y de moda para captar la atención de inmediato. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para transmitir la emocionante noticia, asegurando una presentación pulida y atractiva directamente desde un guion de texto a vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de producto de 45 segundos centrado en el ingrediente estrella de tu crema anti-envejecimiento, diseñado para clientes interesados en formulaciones científicas. El estilo visual será educativo y limpio, incorporando gráficos profesionales e imágenes de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para resaltar los beneficios del ingrediente, todo respaldado por una voz clara y autoritaria. Mejora la accesibilidad añadiendo subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar que tu mensaje resuene ampliamente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico vídeo de 20 segundos de 'antes y después' mostrando los resultados dramáticos de tu tratamiento para el acné, dirigido a compradores escépticos que buscan pruebas tangibles. Emplea un estilo visual dramático pero auténtico con transiciones suaves y atractivas entre las tomas de 'antes' y 'después', acompañado de música de fondo inspiradora. Utiliza la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación, asegurando una revelación profesional e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Productos de Cuidado de la Piel

Crea sin esfuerzo vídeos de productos profesionales para tu línea de cuidado de la piel, captando la atención y mostrando tus productos con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo los detalles de tu producto o el guion deseado, aprovechando la AI para ayudar a generar contenido convincente para tu vídeo de producto de cuidado de la piel.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo listas para usar o sube tus propias imágenes de producto para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Mejora tu vídeo con una voz en off generada por AI, música personalizada y animaciones de texto dinámicas para transmitir efectivamente los beneficios de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Promociona
Descarga tu vídeo terminado como un archivo MP4 de alta resolución, listo para compartir en redes sociales y plataformas de comercio electrónico para aumentar el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios Auténticos de Clientes

.

Presenta experiencias y reseñas reales de clientes para tus productos de cuidado de la piel en vídeos atractivos de AI para generar confianza y fomentar nuevas compras.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos profesionales de productos de cuidado de la piel?

HeyGen te permite crear vídeos de productos de calidad profesional sin esfuerzo. Aprovechando la AI, HeyGen te permite generar vídeos a partir de un simple guion, elegir entre diversas plantillas de vídeo e incluso incorporar Avatares de AI, simplificando todo el proceso de producción para tus promociones de productos de cuidado de la piel.

¿Permite HeyGen la personalización y el branding en los vídeos de productos?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar tu logo, colores específicos y elementos personalizados en tus vídeos de productos. Esto asegura que tus vídeos promocionales de productos de cuidado de la piel reflejen consistentemente la identidad única de tu marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo de producto atractivo y de formato corto?

HeyGen está equipado con características optimizadas para crear contenido de vídeo dinámico de formato corto. Puedes utilizar la generación de texto a vídeo, añadir voces en off atractivas e incluir subtítulos automáticos, todo mientras adaptas fácilmente las proporciones para diversas plataformas de redes sociales.

¿Cómo ayuda HeyGen a las empresas a crear vídeos de productos que venden y aumentan las ventas?

HeyGen facilita la creación de vídeos de productos de alto impacto que venden al ofrecer un conjunto completo de herramientas, incluyendo Avatares de AI y b-roll de productos de calidad de estudio. Estas características permiten a las empresas crear vídeos de demostración de productos persuasivos y vídeos publicitarios que efectivamente involucran a las audiencias y, en última instancia, aumentan las ventas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo