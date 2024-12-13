Generador de Vídeos de Formación en Habilidades: Crea Cursos Atractivos con IA
Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesional para el aprendizaje y desarrollo utilizando avatares de IA, sin necesidad de habilidades de edición o altos costos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para equipos internos y usuarios de software, imagina un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para explicar a fondo un nuevo módulo de software. El estilo visual y de audio debe ser altamente atractivo y directo, presentando un avatar de IA realista que guíe a los espectadores a través de pasos complejos con demostraciones en pantalla. Aprovechar los avatares de IA de HeyGen proporcionará una cara consistente y profesional para tus vídeos de formación completos, haciendo que las funciones avanzadas sean accesibles para todos.
Desarrolla un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales o equipos de ventas, destacando la facilidad de uso de un nuevo producto tecnológico. Este vídeo debe adoptar un estilo visual vibrante y moderno, incorporando ricos visuales de soporte de biblioteca de medios/stock y música de fondo atractiva, con subtítulos automáticos para accesibilidad. Enfatiza la propuesta de valor del producto utilizando el robusto soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para crear una presentación profesional y rentable.
Elabora un vídeo de formación en cumplimiento de 2 minutos para todo el personal de la empresa, asegurando la accesibilidad global. El estilo visual debe ser autoritario pero accesible, utilizando una variedad de plantillas y escenas profesionales y narraciones claras en varios idiomas, y debe ser fácilmente actualizable. Implementa las diversas plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de contenido para iniciativas de aprendizaje y desarrollo, abordando eficazmente las necesidades de formación de toda la empresa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación Atractivos.
Desarrolla y distribuye rápidamente una amplia gama de cursos de formación a una audiencia global, ampliando las oportunidades de aprendizaje.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza vídeos impulsados por IA para aumentar el compromiso de los aprendices y mejorar la retención del conocimiento en todos los programas de formación en habilidades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en habilidades?
El generador de vídeos de IA de HeyGen transforma texto en vídeos de formación atractivos utilizando avanzados avatares de IA y generación de voz natural por IA. Esto permite una rápida producción de contenido sin necesidad de habilidades extensas de edición, agilizando tus iniciativas de aprendizaje y desarrollo.
¿Qué capacidades avanzadas de IA ofrece HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen aprovecha avatares de IA de vanguardia y un potente generador de texto a vídeo para crear contenido profesional. Esta plataforma de vídeo de IA proporciona sofisticadas funciones de generación de voz en off y subtitulado automático, asegurando una salida de alta calidad y accesible para diversas necesidades de formación.
¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de aprendizaje y desarrollo existentes?
Sí, HeyGen está diseñado para soportar una integración fluida con varios sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), mejorando tus programas de incorporación de empleados y formación continua. Esta capacidad asegura actualizaciones fáciles y una distribución eficiente de tus vídeos de formación generados por IA.
¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües para equipos globales?
Absolutamente. HeyGen cuenta con traducciones con un solo clic y un robusto subtitulado automático, permitiéndote producir vídeos de formación en más de 100 idiomas. Esto lo convierte en un potente generador de vídeos de IA para crear contenido accesible e inclusivo para el aprendizaje y desarrollo global.