Generador de Vídeos de Capacitación en Habilidades: Crea Cursos Atractivos

Genera locuciones auténticas en más de 140 idiomas con nuestra potente generación de locuciones, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles globalmente.

Imagina crear un vídeo dinámico de 45 segundos para nuevos empleados, mostrando con facilidad los pasos esenciales de "Incorporación de Empleados". Este prompt anima a los usuarios a "crear vídeos de formación" que sean visualmente modernos y profesionales, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer rápidamente el ambiente y la estructura. El audio debe ser una locución alegre y amigable, perfectamente adecuada para un público que comienza en su nuevo rol.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a equipos de marketing en tecnología, destacando cómo HeyGen funciona como un avanzado "generador de vídeos AI" para una rápida "producción de vídeos". El estilo visual debe ser pulido e informativo, con animaciones de texto en pantalla nítidas y maquetas de la interfaz del producto. La locución acompañante, generada a través de las funciones de "Texto a vídeo desde guion" y "Generación de locuciones" de HeyGen, debe ser autoritaria pero atractiva, haciendo que las características complejas sean fácilmente comprensibles para los espectadores conocedores de tecnología.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo conciso de 30 segundos diseñado para "equipos de L&D" que demuestre el proceso de implementar "actualizaciones sin esfuerzo" en módulos de formación existentes. El estilo visual debe ser limpio, directo y contar con gráficos simples e impactantes, con el audio siendo una locución profesional calmada y educativa. Enfatiza el uso de los "Avatares AI" de HeyGen para transmitir mensajes consistentes y "Subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad para todos los aprendices, haciendo que la revisión de contenido sea sencilla.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vibrante vídeo de "Capacitación en Ventas" de 20 segundos para equipos internos, ilustrando un consejo rápido o un diferenciador de producto para aumentar la confianza durante las interacciones con clientes, convirtiéndolo en un perfecto "vídeo de formación". Apunta a un estilo visual dinámico y atractivo, posiblemente incorporando elementos de la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen. La locución debe ser confiada y persuasiva, y el resultado final debe estar optimizado para varias plataformas usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", asegurando el máximo alcance e impacto para los profesionales de ventas en movimiento.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Capacitación en Habilidades

Crea vídeos de formación atractivos y profesionales con AI, diseñados para empoderar a los equipos de L&D y optimizar la educación de los empleados.

1
Step 1
Crear desde Guion o Plantilla
Inicia tu proyecto pegando tu guion directamente o seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales para una rápida creación de contenido usando la extensa biblioteca de HeyGen.
2
Step 2
Elige tu Avatar AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares AI para representar visualmente tu contenido de formación, mejorando la calidad y el compromiso general de la producción de vídeo.
3
Step 3
Añadir Locuciones AI
Mejora tu vídeo con locuciones AI realistas en más de 140 idiomas, asegurando que tu mensaje sea claro y comprendido universalmente por tu audiencia.
4
Step 4
Exportar y Compartir
Exporta fácilmente tus vídeos de formación de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listos para integrarse en tu LMS o canales de distribución internos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimizar la Educación Especializada

.

Aclara temas complejos como los médicos a través de vídeos generados por AI atractivos, haciendo que la educación especializada en habilidades sea accesible y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación de alta calidad con su intuitivo generador de vídeos AI, transformando guiones en contenido atractivo. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso de producción de vídeos, haciéndolo rápido y sencillo para desarrollar materiales de formación impactantes.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para la producción de mis vídeos de formación?

HeyGen ofrece un amplio control creativo para tus vídeos de formación, incluyendo plantillas personalizables, gestión de escenas y controles de marca para integrar tu logo y colores. También puedes utilizar nuestra biblioteca de medios y activos de stock para mejorar tu contenido, asegurando una producción de vídeo única y de marca.

¿Puede el generador de vídeos AI de HeyGen apoyar a audiencias diversas con vídeos de formación multilingües?

Absolutamente. El potente generador de vídeos AI de HeyGen admite más de 140 idiomas, permitiéndote producir vídeos de formación multilingües con facilidad. Esta capacidad, combinada con las locuciones AI y las opciones de Reproductor de Vídeo Multilingüe, asegura que tu contenido de formación llegue efectivamente a una audiencia global.

¿Cómo asegura HeyGen actualizaciones sin esfuerzo para el contenido de vídeos de capacitación en habilidades?

HeyGen hace que actualizar tu contenido de vídeos de capacitación en habilidades sea notablemente simple. Nuestra plataforma permite ediciones rápidas a guiones, visuales y locuciones, asegurando que tus materiales de formación se mantengan actuales y precisos sin la necesidad de regrabaciones complejas o una extensa producción de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo