Generador de Vídeos para el Desarrollo de Habilidades: Impulsa la Formación
Acelera el desarrollo de habilidades y la creación de contenido para equipos de L&D transformando guiones en vídeos profesionales usando texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para todo el personal, enfatizando un próximo cambio de política. Este vídeo de formación necesita un tono accesible e informativo con un estilo visual brillante, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para transmitir el mensaje de manera efectiva y asegurar una comprensión amplia.
Produce un vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a clientes potenciales y equipos de marketing, mostrando los beneficios de un nuevo servicio. El vídeo debe tener una estética visual dinámica y moderna, haciendo un uso extensivo de las plantillas y escenas de HeyGen para una creación de contenido de vídeo rápida e impactante.
Crea un vídeo tutorial técnico de 50 segundos explicando un flujo de trabajo complejo para una audiencia global de equipos técnicos. El estilo visual debe ser preciso y universalmente comprensible, asegurando claridad a través de los subtítulos/captions integrados de HeyGen para apoyar a los aprendices diversos, demostrando el poder de un generador de vídeo AI.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Aprovecha la generación de vídeos AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención en los programas de desarrollo de habilidades de los empleados.
Expande los Programas de Aprendizaje Global.
Desarrolla y despliega cursos de desarrollo de habilidades más completos, alcanzando una audiencia global más amplia sin esfuerzo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de contenido de vídeo?
HeyGen es un generador de vídeos AI líder diseñado para simplificar la creación de contenido de vídeo. Nuestra plataforma permite a los usuarios transformar texto en vídeos atractivos sin esfuerzo, aprovechando avatares AI avanzados y voces en off AI para producir contenido de calidad profesional con un esfuerzo mínimo.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para mejorar la producción de vídeos?
HeyGen proporciona un innovador AI Studio lleno de herramientas creativas, incluyendo una diversa selección de avatares AI, plantillas extensas y potentes capacidades de texto a vídeo AI. Esto permite a los usuarios crear fácilmente explicativos de productos atractivos, vídeos de formación y más, fomentando la creación de contenido de vídeo de alta calidad.
¿Puede HeyGen usarse para generar vídeos de formación y onboarding efectivos?
Absolutamente. HeyGen funciona como un generador de vídeos para el desarrollo de habilidades excepcional, ideal para crear vídeos de formación de empleados y onboarding impactantes. Nuestra plataforma apoya el desarrollo rápido de bibliotecas de vídeos tutoriales y SOPs, mejorando significativamente las iniciativas de aprendizaje y desarrollo para equipos de L&D.
¿Qué tipo de avatares y voces en off AI ofrece HeyGen para proyectos de vídeo?
HeyGen ofrece una amplia gama de avatares AI realistas y personalizables y voces en off AI de alta calidad que dan vida a tus guiones. Estas características avanzadas son integrales a nuestro generador de vídeos AI, asegurando que la creación de tu contenido de vídeo sea atractiva, profesional y adaptada a tu marca.