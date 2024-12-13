Crea un vídeo de demostración de producto de 60 segundos diseñado para profesionales de habilitación de ventas, con el objetivo de mostrar nuevas características de software a clientes potenciales. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y enérgico, combinando grabaciones de pantalla en vivo con gráficos animados. Utiliza los "AI avatars" de HeyGen para presentar los beneficios clave y guiar a través de la interfaz de usuario, haciendo la demostración altamente atractiva y personalizada. Este vídeo de demostración tiene como objetivo informar y entusiasmar rápidamente a la audiencia objetivo sobre el valor del producto.

