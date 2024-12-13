Creador de Vídeos de Lanzamiento de Sencillos: Crea Vídeos Musicales Impresionantes

Produce sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de sencillos profesionales usando nuestro editor en línea fácil de usar, con una vasta biblioteca de medios para visuales impresionantes.

Crea un vibrante vídeo de lanzamiento de 30 segundos diseñado para artistas independientes que buscan anunciar su nueva canción en plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y animado, con vídeos de letras estilizados que se animen al ritmo de la música, sincronizándose perfectamente con el compás. Dirige este vídeo a músicos emergentes que desean una apariencia profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para construir rápidamente visuales atractivos y llamativos que resuenen con una audiencia joven y nativa digital.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un productor musical establecido busca un visualizador musical cautivador de 45 segundos para el sencillo principal de su álbum, dirigido a profesionales de la industria y a una audiencia sofisticada. La estética debe ser abstracta y futurista, incorporando gráficos de movimiento del álbum fluidos que reaccionen sutilmente al flujo de la canción, creando una creación de vídeo verdaderamente única. Usando los "Avatares de AI" de HeyGen, imagina un personaje surrealista e interpretativo que baile o interactúe con el paisaje visual en evolución, añadiendo un toque artístico distintivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un clip promocional de 15 segundos destinado a influencers de redes sociales y artistas que inician un desafío viral en torno a su nuevo sencillo, específicamente optimizado para plataformas como TikTok e Instagram Stories. El estilo visual debe ser rápido, moderno y juguetón, utilizando superposiciones de texto audaces y cortes rápidos que recuerden a los populares visuales de Spotify Canvas. Enfócate en un público joven ansioso por participar. Aprovecha el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para adaptar sin problemas el contenido a varias plataformas móviles, asegurando el máximo alcance y viralidad.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un teaser cinematográfico de 60 segundos diseñado para generar anticipación por el próximo sencillo de una banda, dirigido directamente a su leal base de fans y críticos musicales. La narrativa visual debe ser evocadora y misteriosa, mezclando metraje de archivo de alta calidad con efectos de animación sutiles y transiciones cinematográficas para crear una sensación intrigante de "tráiler profesional". Una "Generación de voz en off" profunda y resonante de HeyGen narrará un breve guion poético, insinuando los temas de la canción sin revelar demasiado, atrayendo a los espectadores más profundamente al mundo de la banda.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lanzamiento de Sencillos

Crea fácilmente vídeos musicales atractivos para tu nuevo sencillo. Nuestras herramientas intuitivas ayudan a artistas y sellos a crear visualizadores impresionantes listos para cualquier plataforma.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para lanzamientos musicales, o comienza con un lienzo en blanco para desatar tu visión única para tu sencillo.
2
Step 2
Añade Tu Música y Visuales
Sube fácilmente tu pista, arte del álbum y cualquier clip de vídeo o imagen deseada. Usa nuestro editor de arrastrar y soltar para organizar y sincronizar elementos con tu ritmo.
3
Step 3
Personaliza y Mejora
Personaliza tu vídeo con texto animado, efectos dinámicos y visualizadores. Asegúrate de que tu vídeo de lanzamiento de sencillo capture perfectamente el ambiente y mensaje de tu música.
4
Step 4
Exporta y Comparte Globalmente
Renderiza tu vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto optimizados para plataformas populares de redes sociales. Descarga y comparte fácilmente tu creación con tu audiencia en todo el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narración Musical Inspiradora

.

Crea narrativas visuales convincentes que se alineen con el mensaje de tu música, inspirando y elevando a tu audiencia con cada nuevo lanzamiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen proporciona a los creadores un extenso control creativo, permitiéndote producir fácilmente vídeos impresionantes usando plantillas y efectos de animación diseñados profesionalmente, transformando tu visión en realidad.

¿Puede HeyGen ayudarme a hacer vídeos de letras o visualizadores musicales profesionales?

Absolutamente. HeyGen es un potente creador de vídeos musicales y generador de vídeos AI diseñado para ayudarte a crear vídeos de letras cautivadores y visualizadores musicales, completos con elementos sincronizados al ritmo para un acabado profesional.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para la creación de vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y es un editor en línea fácil de usar, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible incluso si no tienes habilidades previas de edición.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para mi contenido de vídeo?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tus vídeos con tu logo y colores de marca. También puedes utilizar varias plantillas de vídeo, filtros y una rica biblioteca de medios que incluye vídeos de stock para crear estilos de vídeo únicos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo