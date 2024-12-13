Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de vídeos sencillo puede convertir rápidamente un guion en contenido atractivo. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos y texto destacado en pantalla, complementado por una voz en off optimista y segura. Enfatiza la facilidad de usar Texto-a-vídeo desde el guion para generar promociones de aspecto profesional para sus productos o servicios.

Generar Vídeo