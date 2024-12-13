Creador de Vídeos Promocionales: Crea Promociones Impresionantes Rápidamente

Crea fácilmente vídeos promocionales profesionales desde un guion con nuestra función de texto a vídeo potenciada por AI.

Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que lanzan nuevos productos, utilizando un estilo visual moderno y animado con colores vibrantes y música enérgica. Muestra lo fácil que es crear contenido promocional atractivo usando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de Voz en off integrada para articular claramente los beneficios del producto.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo atractivo de 45 segundos para especialistas en marketing digital enfocado en generar impacto en redes sociales, con un estilo gráfico limpio y audio inspirador. Ilustra el poder de HeyGen como creador de vídeos AI demostrando cómo crear rápidamente contenido cautivador usando avatares AI personalizables y nuestra función de Texto a vídeo desde guion, transformando texto en visuales impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 60 segundos diseñado para startups que buscan aclarar servicios complejos, adoptando un enfoque visual amigable pero profesional con animaciones claras y música de fondo. Destaca la capacidad de HeyGen para simplificar la creación de vídeos promocionales utilizando Subtítulos/captions para accesibilidad y aprovechando el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para encontrar los visuales perfectos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo contundente de 15 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico que necesitan llamadas a la acción rápidas y directas, con tomas de productos atractivas y mensajes concisos. Enfatiza la eficiencia de nuestro creador de vídeos promocionales mostrando cómo crear rápidamente anuncios de vídeo efectivos con redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, asegurando una entrega fluida en varias plataformas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales

Crea rápidamente vídeos promocionales atractivos con herramientas potenciadas por AI y plantillas personalizables, perfectas para cualquier campaña de marketing.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu vídeo promocional eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o genera contenido desde un guion.
2
Step 2
Personaliza tus Escenas con un Editor de Arrastrar y Soltar
Añade fácilmente los elementos de tu marca, imágenes y texto usando el intuitivo editor de arrastrar y soltar para adaptar cada escena a tu mensaje específico.
3
Step 3
Mejora con Características AI
Utiliza avanzadas características AI para generar voces en off realistas, añadir avatares AI atractivos o crear texto animado para un vídeo promocional verdaderamente dinámico.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Promocional para Redes Sociales
Finaliza tu creación y exporta tu vídeo promocional de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir en todas las plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Convierte testimonios de clientes en vídeos atractivos potenciados por AI que construyen confianza y promueven efectivamente el valor de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos promocionales?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI diseñado para optimizar la creación de tus vídeos promocionales. Puedes generar fácilmente vídeos promocionales atractivos usando avatares AI, texto a vídeo desde guion y un editor de arrastrar y soltar, asegurando una salida de alta calidad para tus necesidades de marketing.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo para simplificar la creación de vídeos promocionales?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales que son perfectas para crear vídeos promocionales impactantes rápidamente. Estas plantillas se adaptan a varios usos, desde vídeos explicativos hasta vídeos de demostración de productos, asegurando un inicio rápido y creativo.

¿Qué características AI ofrece HeyGen para crear vídeos promocionales atractivos?

HeyGen aprovecha potentes características AI, incluyendo avatares AI realistas y avanzadas capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar simples indicaciones de texto en dinámicos vídeos promocionales. También puedes añadir voces en off de alta calidad y texto animado para mejorar tu contenido.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos promocionales usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización de marca para todos tus vídeos promocionales. Puedes incorporar los colores específicos de tu marca, logotipo y otros elementos visuales para mantener una identidad de marca consistente y profesional en todos tus anuncios de vídeo.

