Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos cortos

Produce contenido atractivo sin esfuerzo con avatares de IA y una interfaz fácil de usar, perfecto para todas las plataformas de redes sociales.

541/2000

Explorar Ejemplos

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

un collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes socialesun collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes sociales

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Indicación 1
Capta la atención de tu audiencia con un vídeo de YouTube Shorts Maker de 30 segundos diseñado para influencers en ciernes y entusiastas de las redes sociales. Esta narrativa explorará la interfaz fácil de usar de HeyGen, enfatizando la sencillez de las opciones de personalización y la variedad de plantillas disponibles. El estilo visual será colorido y animado, acompañado de música alegre para capturar la atención. Aprovecha la función de Plantillas y escenas para crear un corto visualmente impactante que destaque en cualquier plataforma de redes sociales.
Indicación 2
Sumérgete en el mundo de la creación de vídeos cortos con una narrativa de 60 segundos dirigida a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing. Este vídeo demostrará cómo los avatares IA de HeyGen pueden utilizarse para personalizar el contenido y mejorar la narrativa de marca. El estilo visual será profesional pero accesible, con un enfoque en un mensaje claro y conciso. Incorpora la función de generación de voz en off para añadir una capa de audio pulida que complemente las imágenes, asegurando que tu mensaje llegue a tu público objetivo.
Indicación 3
Libera tu creatividad con un corto video de 45 segundos diseñado para profesionales creativos y entusiastas del vídeo. Esta narrativa resaltará la versatilidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, mostrando cómo se puede utilizar para mejorar la narración con visuales y sonido de alta calidad. El estilo visual será artístico e imaginativo, con una banda sonora que evoca emoción y profundidad. Utiliza la función de subtítulos para asegurar que tu historia sea accesible y atractiva para todos los espectadores.
step previewstep preview
Copiar el mensaje
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Mira cómo tu vídeo cobra vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos cortos

Crea vídeos cortos atractivos sin esfuerzo con nuestro Shorts Video Maker fácil de usar, diseñado para mejorar tu experiencia de creación de contenido.

1
Step 1
Crea con herramientas potenciadas por IA
Inicia tu viaje de creación de videos cortos aprovechando nuestras herramientas potenciadas por IA. Estas herramientas simplifican el proceso, permitiéndote centrarte en la creatividad mientras la tecnología se ocupa de los aspectos técnicos.
2
Step 2
Elige entre plantillas personalizables
Selecciona entre una variedad de plantillas personalizables para iniciar tu proyecto de vídeo. Estas plantillas están diseñadas para adaptarse a diferentes temas y estilos, facilitando la creación de contenido que resuene con tu audiencia.
3
Step 3
Añadir música y gráficos
Mejora tu vídeo añadiendo música de nuestra extensa biblioteca musical e incorporando gráficos y elementos. Estas características te ayudan a crear un vídeo dinámico y atractivo que destaca en las plataformas de redes sociales.
4
Step 4
Exporta y comparte sin esfuerzo
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en el formato deseado y compártelo a través de diversas plataformas de redes sociales. Nuestra interfaz fácil de usar garantiza un proceso de distribución de contenido fluido, permitiéndote alcanzar a tu audiencia rápidamente.

Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de videos cortos con sus herramientas potenciadas por IA, permitiendo a los usuarios elaborar contenido atractivo para plataformas de redes sociales sin esfuerzo. Con una interfaz amigable y amplias opciones de personalización, HeyGen es el creador de videos cortos definitivo para mentes creativas.

Inspira con Videos Motivacionales

.

Craft uplifting and motivational short videos that resonate with audiences and drive engagement.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos cortos?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar con herramientas potenciadas por IA que agilizan la creación de videos cortos. Con plantillas personalizables y una amplia biblioteca de medios, los usuarios pueden crear contenido atractivo para plataformas de redes sociales sin esfuerzo.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador destacado de YouTube Shorts?

HeyGen se destaca como un creador de YouTube Shorts al ofrecer avatares de IA, capacidades de texto a video y una amplia selección de plantillas. Estas características permiten a los creadores producir cortos cautivadores con facilidad y precisión.

¿Puede el Generador de Reels AI de HeyGen mejorar mi proceso de edición de video?

¡Por supuesto! El Generador de Reels AI de HeyGen ofrece herramientas avanzadas de edición de video, incluyendo la generación de voz en off y el cambio de tamaño de la relación de aspecto, asegurando que tus reels estén pulidos y listos para la distribución de contenido.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para videos cortos?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiendo a los usuarios incorporar elementos de marca como logotipos y colores, así como acceder a una variada biblioteca musical y gráficos para mejorar sus videos cortos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo