Crea vídeos impresionantes con un creador de vídeos cortos
Transforma tus ideas en videos cautivadores utilizando avatares de IA y una amplia biblioteca musical, perfectos para todas las plataformas de redes sociales.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.
Sumérgete en el mundo de la producción de videos sin complicaciones con un tutorial de 60 segundos diseñado para cineastas principiantes y entusiastas de la tecnología. Este video te guiará a través de la destreza técnica de la interfaz de arrastrar y soltar de HeyGen, mostrando cómo transformar metraje en bruto en contenido pulido. Utilizando nuestra función de Texto-a-video desde guion, aprenderás a crear YouTube Shorts atractivos con facilidad, manteniendo al mismo tiempo una estética profesional.
Capta la atención de tu audiencia con un vídeo promocional de 30 segundos diseñado para influencers y profesionales del marketing en redes sociales. Utilizando los avatares IA de HeyGen, da vida a tu mensaje con personajes personalizados que hablan directamente a tus espectadores. El vídeo se presentará sobre un fondo de visuales modernos y elegantes, complementado con una banda sonora cuidadosamente seleccionada de nuestra biblioteca musical, asegurando que tu contenido destaque en el saturado paisaje digital.
Embarque en un viaje creativo con un vídeo narrativo de 90 segundos dirigido a educadores y narradores de historias. Este vídeo explorará el poder de la generación de voz en off de HeyGen, permitiéndole añadir una narración convincente a su historia. Con un enfoque en visuales cinematográficos ricos y subtítulos/leyendas atractivos, podrá transmitir ideas complejas en un formato accesible, lo que lo hace ideal para contenido educativo en diversas plataformas de redes sociales.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de videos cortos con su editor de video impulsado por IA, ofreciendo herramientas creativas y técnicas como plantillas y una biblioteca musical para producir contenido atractivo para plataformas de redes sociales.
Genera videos atractivos para redes sociales.
Create captivating social media clips in minutes using HeyGen's AI-powered video editing tools.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Produce high-performing ads quickly with HeyGen's AI video capabilities, perfect for YouTube Shorts and other platforms.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos cortos?
HeyGen ofrece un editor de video potenciado por IA que agiliza el proceso de creación de videos cortos con su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una variedad de plantillas personalizables.
¿Qué características hacen de HeyGen una opción principal para la edición de vídeo?
HeyGen se destaca por sus herramientas avanzadas de edición de video, incluyendo avatares IA, capacidades de texto a video a partir de guiones y una biblioteca de medios completa para la creación de contenido sin interrupciones.
¿Puede HeyGen ayudar con la creación de YouTube Shorts?
Sí, HeyGen es un excelente creador de YouTube Shorts, que ofrece herramientas como el cambio de tamaño de la relación de aspecto y la generación de voz en off para asegurar que tu contenido esté optimizado para las plataformas de redes sociales.
¿Por qué elegir HeyGen para la creación de vídeos en línea?
HeyGen es un creador de videos en línea versátil que ofrece controles de marca, como personalización de logotipo y color, junto con una rica biblioteca musical para mejorar tus proyectos creativos.