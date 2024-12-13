Tu generador definitivo de videos de formato corto para contenido viral

Genera Reels de Instagram y YouTube Shorts cautivadores rápidamente. Transforma guiones en videos impresionantes con la función de texto a video con AI.

Crea un corto viral de 30 segundos diseñado para influencers de redes sociales y creadores de contenido, con el objetivo de captar la atención rápidamente. El estilo visual debe ser dinámico, con cortes rápidos y gráficos atractivos, acompañado de una voz en off animada y amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los puntos clave y asegúrate de que el mensaje resuene al instante, aprovechando al máximo las capacidades de un generador de videos de formato corto.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un YouTube Short informativo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y educadores, centrado en un consejo rápido o tutorial. Presenta este contenido con visuales claros y profesionales y una narración explicativa y atractiva. Aprovecha la función de texto a video desde guion de HeyGen para transformar tu mensaje en un video pulido, mejorando la comprensión con subtítulos bien sincronizados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un Reel de Instagram vibrante de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing y bloggers de moda/estilo de vida, mostrando un producto o tendencia. La estética visual debe ser elegante y atractiva, con música de fondo en tendencia y visuales impresionantes. Acelera tu proceso creativo comenzando con las plantillas y escenas de HeyGen y enriqueciendo tu video con diversos elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un video conciso de 15 segundos, perfecto para profesionales ocupados o podcasters que buscan convertir contenido de formato largo en fragmentos atractivos. Emplea cortes rápidos y fragmentos de sonido impactantes para un estilo visual y auditivo enérgico. Asegura el máximo alcance en varias plataformas sociales utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen, haciendo que tus videos de formato largo a corto sean instantáneamente adaptables.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un generador de videos de formato corto

Transforma tus ideas en videos de formato corto cautivadores para redes sociales en solo cuatro simples pasos, aumentando tu presencia y compromiso en línea.

1
Step 1
Pega tu guion o sube contenido
Comienza pegando tu guion directamente en el generador, aprovechando nuestra capacidad de texto a video desde guion, o sube tus videos de formato largo existentes para convertirlos en cortos atractivos.
2
Step 2
Elige tu estilo visual
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas y escenas para aplicar instantáneamente un aspecto y sensación profesional, asegurando que tu video de formato corto tenga visuales impresionantes.
3
Step 3
Aplica subtítulos atractivos
Mejora la comprensión y retención del espectador aplicando subtítulos automáticos, asegurando que tu mensaje sea claro incluso sin sonido.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu video de formato corto y expórtalo, con cambio de tamaño de aspecto y exportaciones optimizadas para plataformas como YouTube Shorts e Instagram Reels, para maximizar el compromiso de tu video.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Crea videos AI de formato corto convincentes para resaltar testimonios de clientes, construyendo confianza y demostrando el valor del producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formato corto atractivos para redes sociales?

HeyGen es un avanzado generador de videos con AI que permite a los creadores de contenido producir rápidamente videos de formato corto atractivos. Utiliza nuestros avatares de AI y extensas plantillas para agilizar tu proceso de creación de videos para plataformas como YouTube Shorts e Instagram Reels, aumentando significativamente el compromiso de los videos.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir cortos virales?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas creativas para ayudarte a producir cortos virales. Mejora tus videos con subtítulos automáticos, personaliza con visuales impresionantes y música de fondo de nuestra biblioteca de medios, y asegura una marca consistente para un impacto máximo en las plataformas de redes sociales.

¿Puede HeyGen convertir videos de formato largo en contenido atractivo de formato corto?

Sí, HeyGen te permite reutilizar eficientemente contenido de formato largo generando fácilmente nuevos videos de formato corto a partir de guiones listos para usar o texto existente. Esta poderosa función ayuda a los creadores de contenido a adaptar y publicar rápidamente contenido personalizado en varias plataformas de redes sociales, mejorando su flujo de trabajo de edición de videos.

¿Es HeyGen un generador de videos con AI fácil de usar para todos los niveles de habilidad?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para ser un generador de videos con AI intuitivo, perfecto para creadores de contenido de todos los niveles de experiencia. Su interfaz fácil de usar permite una creación de texto a video sin esfuerzo, aprovechando los avatares de AI y un editor de arrastrar y soltar para dar vida a tus ideas con visuales y animaciones impresionantes.

