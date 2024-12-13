Crea Vídeos de Producto Atractivos con Nuestro Creador de Vídeos de Guía de Compras

Produce sin esfuerzo vídeos de producto de alta conversión para tu negocio con generación avanzada de locuciones.

Crea un vídeo de producto conciso de 30 segundos para entusiastas de la tecnología, demostrando las características innovadoras de un dispositivo inteligente. Empleando avatares de IA con un estilo visual elegante y futurista y una locución profesional generada por IA, este clip está dirigido a emprendedores de comercio electrónico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo completo de 45 segundos sobre cómo hacer algo para minoristas en línea, guiando a los clientes a través de la configuración de dispositivos electrónicos para el hogar. Esta experiencia visual, construida con plantillas y escenas vibrantes, debe presentar un estilo animado y enérgico, acompañado de subtítulos claros y música animada, funcionando como un vídeo explicativo efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo dinámico de guía de compras de 60 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando los artículos 'imprescindibles' para una escapada de verano, transformado directamente de un guion conciso usando texto a vídeo desde el guion. La estética visual debe ser brillante e inspiradora con cortes rápidos y música animada, mejorada con superposiciones de texto animado para cautivar a los espectadores en las plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio de vídeo cautivador de 30 segundos para blogueros de estilo de vida que muestre una nueva cafetera en un ambiente hogareño acogedor, aprovechando una vasta biblioteca de medios para imágenes de estilo de vida. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor con iluminación natural y música de fondo suave, utilizando el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para optimizar para diferentes plataformas sociales, sirviendo como un vídeo de producto convincente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Guía de Compras

Crea sin esfuerzo vídeos de guía de compras atractivos que muestren tus productos y cautiven a tu audiencia, aumentando el compromiso en todas las plataformas.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Comienza tu guía de compras eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales o introduciendo tu guion directamente para la generación de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales de Producto
Sube tus fotos y clips de vídeo de producto, o selecciona de la extensa biblioteca de medios para mejorar visualmente tu guía de compras.
3
Step 3
Genera Locuciones Atractivas
Da vida a tu guion con locuciones de alta calidad generadas por IA, asegurando una narración clara y atractiva para la presentación de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Guía
Optimiza tu guía de compras para varias plataformas con el cambio de tamaño de la relación de aspecto, luego exporta tu vídeo de alta calidad para una distribución sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Explicativos y Guías Prácticas Completas

Crea fácilmente vídeos explicativos detallados y guías prácticas que eduquen a los clientes sobre los productos, mejorando la comprensión y satisfacción del usuario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de producto atractivos?

El generador de vídeos de IA de HeyGen te permite producir vídeos de producto de alta conversión de manera eficiente. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde el guion para crear narrativas atractivas, perfectas para el marketing de vídeo en comercio electrónico y demostraciones de productos.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para vídeos explicativos y guías prácticas?

HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos y guías prácticas con plantillas intuitivas y un editor de arrastrar y soltar. Puedes añadir fácilmente locuciones generadas por IA, subtítulos y material de archivo para aclarar descripciones paso a paso para cualquier guía de usuario.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos para campañas específicas de marca y redes sociales?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca en cualquier vídeo. Esto asegura que tus anuncios de vídeo y contenido en redes sociales mantengan una identidad de marca consistente, mejorando el reconocimiento de marca en todas las plataformas.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para varios tipos de contenido?

HeyGen simplifica la creación de contenido al ofrecer una plataforma versátil de generador de vídeos de IA para todas tus necesidades, desde vídeos de guía de compras hasta demostraciones de productos. Con su robusta biblioteca de medios, efectos visuales y animaciones, HeyGen te ayuda a producir rápidamente vídeos profesionales para cualquier propósito.

