Produce un vídeo dinámico de 30 segundos que muestre un nuevo producto, dirigido a pequeñas marcas de comercio electrónico que buscan lanzarse rápidamente. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con imágenes nítidas del producto y una voz en off amigable y entusiasta. Destaca cómo las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen pueden ayudar a crear vídeos de productos atractivos sin esfuerzo, impulsando las ventas iniciales para nuevos lanzamientos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo profesional de 45 segundos diseñado para campañas de marketing, dirigido a propietarios de negocios y profesionales del marketing ansiosos por aumentar las conversiones. El enfoque visual debe ser limpio y persuasivo, utilizando texto claro en pantalla y una voz segura y profesional. Enfatiza la facilidad de añadir elementos de 'llamada a la acción' fuertes y cómo la función de 'Subtítulos/captions' de HeyGen asegura que el mensaje sea accesible e impactante en varias plataformas.
Desarrolla un anuncio de 15 segundos para redes sociales, específicamente para creadores de contenido y gestores de redes sociales que necesitan 'anuncios de vídeo' cautivadores al instante. El estilo visual debe ser rápido y moderno, incorporando gráficos audaces y una pista de fondo animada. Muestra cómo los 'Avatares de AI' de HeyGen pueden personalizar mensajes y producir rápidamente contenido de aspecto profesional que capte la atención en los feeds cortos de redes sociales.
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos que demuestre la versatilidad de HeyGen para cualquier 'creador de vídeos de anuncios de compras', dirigido a empresas que necesitan crear creatividades publicitarias diversas para múltiples canales. El estilo visual debe ser elegante e instructivo, empleando una voz en off calmada y orientadora y mostrando transiciones fluidas entre diferentes proporciones de aspecto. Ilustra cómo la capacidad de 'Redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto' de HeyGen permite una colocación óptima del contenido de 'creador de anuncios de vídeo' en varias plataformas publicitarias.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de Compras

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios de compras atractivos que cautiven a tu audiencia y fomenten el compromiso, todo con nuestro intuitivo creador de vídeos AI para marcas de comercio electrónico.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra diversa biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente y optimizadas para anuncios de compras. Nuestras Plantillas y escenas ofrecen un inicio rápido para cualquier producto o campaña.
2
Step 2
Personaliza Tu Vídeo de Producto
Sube tus imágenes y vídeos de producto. Usa la interfaz intuitiva para organizar los elementos, asegurando que tu vídeo de producto muestre efectivamente tus artículos. Aprovecha nuestro soporte de Biblioteca de medios/stock para activos adicionales.
3
Step 3
Mejora con Branding
Integra la identidad única de tu marca. Aplica tu logo, colores de marca y fuentes usando nuestros completos controles de Branding (logo, colores) para que tus creatividades publicitarias destaquen y se alineen con tus campañas de marketing.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu anuncio de compras esté perfecto, utiliza el Redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto para prepararlo para varias plataformas. Descarga y comparte fácilmente tu vídeo en todos tus canales de redes sociales para alcanzar a tu audiencia objetivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de anuncios de vídeo?

HeyGen es un Creador de Vídeos AI diseñado para simplificar la creación de anuncios de vídeo de alto impacto, permitiéndote producir creatividades publicitarias atractivas rápidamente para todas tus campañas de marketing y aumentar las conversiones.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de anuncios de compras efectivos?

HeyGen ofrece un potente editor de vídeo en línea con una interfaz de arrastrar y soltar, junto con plantillas de vídeo personalizables específicamente optimizadas para generar vídeos de anuncios de compras atractivos y contenido de vídeo de productos.

¿Es capaz HeyGen de producir anuncios de vídeo diversos para plataformas de redes sociales?

Sí, las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y su extensa biblioteca de plantillas de vídeo facilitan la creación de una amplia gama de anuncios de vídeo para redes sociales adaptados a varias plataformas, beneficiando especialmente a las marcas de comercio electrónico.

¿Puede HeyGen generar anuncios de vídeo profesionales completos con voz en off y subtítulos?

Absolutamente. HeyGen utiliza capacidades avanzadas de AI para generar voces en off profesionales e integrar subtítulos, asegurando que tus anuncios de vídeo estén pulidos y sean accesibles a una audiencia más amplia sin necesidad de edición manual extensa.

