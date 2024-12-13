Creador de Vídeos de Envío: Crea Actualizaciones de Entrega Atractivas

Transforma tus notificaciones de envío en vídeos cautivadores con generación de texto a vídeo, manteniendo a los clientes informados y aumentando las ventas en línea.

Produce un dinámico vídeo de 45 segundos sobre envíos, diseñado para empresas de comercio electrónico que desean aumentar sus ventas mostrando profesionalmente su proceso de entrega. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con cortes rápidos de paquetes siendo preparados y enviados, acompañado de una voz en off profesional y animada. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin esfuerzo tus mensajes de marketing en una narrativa convincente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante vídeo de 30 segundos para profesionales del marketing que quieran crear contenido de vídeo sobre envíos que destaque. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico con colores brillantes y gráficos en movimiento atractivos, acompañado de una pista de fondo motivadora. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para personalizar fácilmente el aspecto y la sensación, asegurando que el mensaje de tu marca brille en cada anuncio de entrega.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos con IA, dirigido a empresas de logística y departamentos de atención al cliente, centrado en la comunicación transparente. El estilo visual debe presentar un avatar humano de IA amigable pero autoritario explicando políticas de envío o preguntas frecuentes comunes de manera clara y concisa, apoyado por música de fondo calmante. Emplea los avanzados avatares de IA de HeyGen para dar una cara personalizada y confiable a tus actualizaciones para clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo conciso de 20 segundos perfecto para minoristas en línea y gestores de redes sociales que buscan generar vídeos para actualizaciones rápidas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual rápido y llamativo con superposiciones de texto audaces y música libre de derechos animada, ideal para plataformas de redes sociales. Asegura el máximo alcance y accesibilidad utilizando la función automática de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que tus noticias de envío sean comprensibles incluso sin sonido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Envío

Crea fácilmente vídeos de envío profesionales con IA para comunicar claramente los detalles de entrega y aumentar la satisfacción del cliente.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza eligiendo una plantilla de vídeo lista para usar o ingresando tu guion directamente para usar la función de texto a vídeo, estableciendo la base para tu vídeo de envío.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Avatares
Mejora tu vídeo seleccionando avatares de IA atractivos y añadiendo medios relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar eficazmente tu proceso de envío.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Da vida a tu guion con la generación de voz en off realista y añade automáticamente subtítulos/captions para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de envío utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, luego compártelo fácilmente con tu audiencia.

Destaca el éxito del cliente en el envío

Desarrolla vídeos de IA impactantes que presenten experiencias positivas de clientes con tus servicios de envío, construyendo confianza y atrayendo nuevos negocios sin esfuerzo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de envío?

HeyGen te permite generar vídeos de envío profesionales sin esfuerzo utilizando tecnología de vídeo con IA. Nuestro intuitivo Editor de IA te permite convertir texto en vídeo, transformando tus actualizaciones de envío en contenido atractivo con facilidad.

¿Puedo personalizar mis vídeos de envío con una marca única?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para añadir tu logo y colores. Puedes personalizar fácilmente los vídeos de envío con diversas plantillas de vídeo y fotos y gráficos de stock para hacer cada vídeo único.

¿HeyGen admite la adición de avatares humanos de IA a vídeos explicativos de envío?

Sí, HeyGen te permite incluir avatares humanos de IA realistas o vídeos de cabezas parlantes para narrar tus actualizaciones de envío o vídeos explicativos. También puedes subir clips y fotos de tu biblioteca de medios para mejorar el atractivo visual de tu vídeo.

¿Qué tipos de vídeos puedo generar con HeyGen más allá de las actualizaciones estándar de envío?

Más allá de las actualizaciones estándar de envío, HeyGen es un creador de vídeos versátil que te permite generar vídeos para diversos propósitos, incluyendo marketing y redes sociales. Puedes crear vídeos explicativos atractivos o vídeos de carga, listos para compartir en línea.

