Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a gerentes de almacén y su personal, demostrando un nuevo protocolo para el embalaje seguro que cumpla con las regulaciones de seguridad en el envío. El estilo visual debe ser profesional e ilustrativo, presentando un avatar de IA confiado para entregar las instrucciones clave, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para una comunicación clara.
Crea una guía visualmente atractiva de 60 segundos para crear vídeos de instrucciones de envío para pequeñas empresas, mostrando cómo preparar envíos internacionales utilizando materiales de embalaje específicos. El vídeo debe tener una estética moderna y elegante, incorporar personalización de marca y utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación.
Crea una guía sencilla de 30 segundos sobre cómo enviar paquetes de gran tamaño, detallando los pasos esenciales para una medición y etiquetado precisos. El vídeo debe tener un estilo visual limpio y paso a paso con una explicación directa, y utilizar eficazmente los Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad para todos los espectadores.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Mejora el aprendizaje y la retención de instrucciones críticas de envío y protocolos de seguridad utilizando vídeos potenciados por IA.
Desarrolla Formación Integral.
Produce fácilmente cursos de formación sobre envíos extensos y contenido educativo para tu fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de instrucciones de envío atractivos?
HeyGen transforma instrucciones de envío complejas en vídeos instructivos claros y atractivos utilizando avatares de IA y plantillas dinámicas. Nuestra función intuitiva de Texto a vídeo te permite generar guías detalladas rápidamente, asegurando que los destinatarios comprendan cada paso crucial.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?
HeyGen ofrece una plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo, aprovechando la IA avanzada para crear contenido de alta calidad de manera eficiente. Con características como la generación de voz en off realista y la Personalización de Marca, puedes producir vídeos profesionales que se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.
¿Puede HeyGen producir vídeos de formación sobre envíos o contenido de seguridad completos?
Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos de formación sobre envíos y seguridad efectivos. Nuestra plataforma te permite utilizar diversos avatares de IA y plantillas personalizables para construir contenido en línea atractivo, con generación de voz en off precisa para asegurar una comunicación clara.
¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en varios vídeos instructivos?
HeyGen ofrece opciones robustas de Personalización de Marca, permitiendo a los vendedores de comercio electrónico y gerentes de almacén mantener una apariencia y sensación consistentes en todos los vídeos instructivos. Puedes integrar tu logo, colores de marca y aprovechar una rica biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje la identidad única de tu marca.