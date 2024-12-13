Crea un vídeo instructivo de 90 segundos que demuestre cómo utilizar la función 'generador de vídeos de instrucciones de envío' de HeyGen, dirigido a nuevos usuarios y propietarios de pequeñas empresas que desean optimizar su comunicación. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una narración informativa que guíe a los espectadores a través del proceso de convertir su 'texto a vídeo desde guion' utilizando un atractivo 'avatar de IA' para explicar cada paso.

