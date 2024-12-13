Creador de Vídeos para Empresas de Envíos para Crecimiento Logístico y de Ventas

Crea fácilmente impresionantes vídeos de marketing y aumenta las ventas con nuestra función de texto a vídeo desde guion.

Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a potenciales clientes empresariales, mostrando el alcance global y la eficiencia de una empresa de envíos. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando infografías animadas mezcladas con cortes rápidos de entregas exitosas, complementado por una narración segura y optimista de un avatar de IA explicando los servicios clave, fácilmente creado usando la función de avatares de IA de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional convincente de 30 segundos dirigido a pequeñas y medianas empresas de envíos que buscan optimizar su marketing, destacando soluciones logísticas rápidas. Emplea un estilo visual limpio e ilustrativo con colores brillantes y una voz en off amigable e informativa, utilizando eficazmente las vastas plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación y transmitir una imagen profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de anuncio conciso de 60 segundos para clientes existentes y nuevos, presentando el nuevo servicio de entrega exprés de una empresa de envíos. El estilo visual debe ser pulido y atractivo, con imágenes de archivo de alta calidad y una marca personalizada, subrayado por una voz en off profesional y autoritaria generada sin esfuerzo a través de la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo de 40 segundos diseñado para que nuevos empleados o clientes comprendan un proceso de envío complejo paso a paso. El estilo visual debe ser claro e instructivo, empleando gráficos fáciles de seguir y superposiciones de texto, con la narrativa derivada expertamente de un guion detallado usando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar precisión y consistencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para Empresas de Envíos

Crea fácilmente vídeos de marketing y redes sociales profesionales para tu negocio de logística de envíos con IA, mejorando tu presencia en línea.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre varias **plantillas de vídeo** pre-diseñadas o introduciendo directamente tu guion. Este inicio rápido te ayuda a estructurar tu mensaje para un máximo impacto, haciendo que la creación de vídeos sea simple y eficiente.
2
Step 2
Añade Visuales y Narración
Llena tus escenas con visuales atractivos para ilustrar tus servicios. Mejora el compromiso y la profesionalidad incorporando **narración de avatares de IA** para entregar tu guion de manera efectiva.
3
Step 3
Personaliza para tu Marca
Personaliza tu vídeo con el logo, colores y fuentes de tu empresa usando los **controles de marca** de HeyGen. Esto te permite **personalizar el vídeo**, asegurando que refleje la identidad profesional de tu empresa de envíos y destaque en cualquier plataforma.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Mensaje
Una vez que tu vídeo esté perfecto, **exporta el vídeo** fácilmente en varias proporciones adecuadas para diferentes plataformas, desde redes sociales hasta tu sitio web. Comparte tu contenido de alta calidad para llegar efectivamente a tu audiencia y comunicar tu valor.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Produce vídeos convincentes impulsados por IA que destaquen entregas exitosas y testimonios de clientes para construir confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de marketing creativos?

El avanzado creador de vídeos de IA de HeyGen agiliza la creación de vídeos de marketing atractivos. Utiliza nuestra potente función de texto a vídeo desde guion y la narración de avatares de IA para producir contenido de alta calidad que capte la atención.

¿Puede HeyGen ayudar a mi empresa de envíos a crear vídeos profesionales rápidamente?

Absolutamente. HeyGen ofrece un editor de vídeo intuitivo con una gama de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para satisfacer tus necesidades de creación de vídeos logísticos de envíos. Personaliza fácilmente el contenido del vídeo con tu marca y mensajes específicos para aumentar las ventas.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para contar historias dinámicas en vídeo?

HeyGen empodera a los usuarios con narraciones dinámicas de avatares de IA y sofisticadas capacidades de generación de voz en off. Crea vídeos animados cautivadores y mejora tu mensaje con una diversa biblioteca de medios, haciendo que tus historias sean realmente impactantes.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos para redes sociales y otros contenidos personalizados?

Sí, HeyGen está diseñado para ser versátil. Nuestro editor de arrastrar y soltar te permite personalizar fácilmente el contenido del vídeo para varias plataformas, incluidos los vídeos para redes sociales. Puedes exportar vídeos sin esfuerzo en diferentes proporciones para adaptarse perfectamente a tus necesidades de distribución.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo