HeyGen asegura que tus vídeos estén listos para cualquier plataforma con características como el redimensionamiento de proporciones y diversas opciones de exportación. Ya sea que necesites contenido para redes sociales, vídeos de productos o comunicaciones internas, las herramientas de vídeo AI de HeyGen te ayudan a crear clips cortos atractivos a partir de grabaciones de pantalla o fotos.