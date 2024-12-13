Produce un vídeo conciso de 1 minuto que muestre el proceso inicial de configuración de nuestro nuevo sistema CRM para nuevos usuarios. El estilo visual debe ser limpio y directo, centrándose en grabaciones de pantalla claras y paso a paso, complementadas con una locución profesional generada usando la función de generación de voz de HeyGen, guiando a la audiencia sin problemas a través de cada acción esencial. Esta pieza instructiva servirá como un punto de entrada ideal para navegar por nuestro servicio de manera efectiva.

Generar Vídeo